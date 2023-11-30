https://ria.ru/20231130/zakharova-1912989379.html

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней - РИА Новости, 30.11.2023

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью каналу "Россия 24", что запрет на ее пролет над территорией Болгарии был введен... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:22

2023-11-30T18:22

2023-11-30T18:27

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью каналу "Россия 24", что запрет на ее пролет над территорией Болгарии был введен проамериканскими политиками, с точки зрения логики он непонятен.Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл минувшей ночью в Северную Македонию, где делегация принимает участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье"."Я же из граждан Болгарии разговаривала и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики - это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли - в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права - что международного, что внутреннего. Это абсурд", - сказала Захарова.Она отметила, что невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии.Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.

https://ria.ru/20231129/obse-1912563999.html

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болгария, мария захарова, в мире, сша, обсе, сергей лавров, россия