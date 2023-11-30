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Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней - РИА Новости, 30.11.2023
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18:22 30.11.2023 (обновлено: 18:27 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zakharova-1912989379.html
Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней
Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью каналу "Россия 24", что запрет на ее пролет над территорией Болгарии был введен... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:22
2023-11-30T18:27
болгария
мария захарова
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сша
обсе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью каналу "Россия 24", что запрет на ее пролет над территорией Болгарии был введен проамериканскими политиками, с точки зрения логики он непонятен.Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл минувшей ночью в Северную Македонию, где делегация принимает участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".&quot;Я же из граждан Болгарии разговаривала и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики - это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли - в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права - что международного, что внутреннего. Это абсурд&quot;, - сказала Захарова.Она отметила, что невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии.Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
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болгария, мария захарова, в мире, сша, обсе, сергей лавров, россия
Болгария, Мария Захарова, В мире, США, ОБСЕ, Сергей Лавров, Россия
Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней

Захарова назвала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту абсурдом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью каналу "Россия 24", что запрет на ее пролет над территорией Болгарии был введен проамериканскими политиками, с точки зрения логики он непонятен.
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл минувшей ночью в Северную Македонию, где делегация принимает участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
«

"Я же из граждан Болгарии разговаривала и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики - это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли - в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права - что международного, что внутреннего. Это абсурд", - сказала Захарова.

Она отметила, что невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии.
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
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