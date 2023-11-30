https://ria.ru/20231130/zagrazhdeniya-1912945875.html
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 30.11.2023
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:10
2023-11-30T16:10
2023-11-30T16:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle."На границе установили двойные заграждения. <...> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", — цитирует общественный вещатель Yle заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари. По его словам, если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, финские пограничники "будут действовать как службы правопорядка".Правительство ранее закрыло все КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, финляндия
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости.
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle.
"На границе установили двойные заграждения. <...> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", — цитирует общественный вещатель Yle заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.
Европа готовится к ликвидации
По его словам, если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, финские пограничники "будут действовать как службы правопорядка".
Правительство ранее закрыло все КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии
, Индии
, Марокко
и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.
Финско-российская сухопутная граница составляет около 1,3 тысячи километров, она же является восточной границей Евросоюза и НАТО. Помимо автотранспортных пунктов, на границе остается работающим один грузовой железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя действия Хельсинки
, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы
неприемлемы.
В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.
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