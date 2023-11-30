https://ria.ru/20231130/zagrazhdeniya-1912945875.html

Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 30.11.2023

Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:10

2023-11-30T16:10

2023-11-30T16:41

в мире

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912944451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9005b607aac06d497bf7a57bc330ae.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle."На границе установили двойные заграждения. <...> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", — цитирует общественный вещатель Yle заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари. По его словам, если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, финские пограничники "будут действовать как службы правопорядка".Правительство ранее закрыло все КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия