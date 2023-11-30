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"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети
"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 30.11.2023
"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:28
2023-11-30T06:28
2023-11-30T13:14
в мире
украина
европа
анналена бербок
евросоюз
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мид германии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО."Россия никогда этого не позволит", — написал RobertJLorenz."Как она могла занять пост министра иностранных дел?" — возмутился sspdw."Ты и тебе подобные гоните Европу в пропасть", — добавил MEtirol."Украина никогда не вступит в ЕС. И НАТО никогда на это не пойдет", — выразил мнение ChrisVeber1."Запад разрушает Украину с 2014 года, и теперь пришло время финального шоу", — заключил Butthead795118.Ранее Бербок заявила, что падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям.
https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html
https://ria.ru/20231129/berbok-1912626536.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, анналена бербок, евросоюз, нато, мид германии
В мире, Украина, Европа, Анналена Бербок, Евросоюз, НАТО, МИД Германии