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"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 30.11.2023
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06:28 30.11.2023 (обновлено: 13:14 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/yarost-1912796837.html
"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети
"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 30.11.2023
"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:28
2023-11-30T13:14
в мире
украина
европа
анналена бербок
евросоюз
нато
мид германии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО."Россия никогда этого не позволит", — написал RobertJLorenz."Как она могла занять пост министра иностранных дел?" — возмутился sspdw."Ты и тебе подобные гоните Европу в пропасть", — добавил MEtirol."Украина никогда не вступит в ЕС. И НАТО никогда на это не пойдет", — выразил мнение ChrisVeber1."Запад разрушает Украину с 2014 года, и теперь пришло время финального шоу", — заключил Butthead795118.Ранее Бербок заявила, что падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям.
https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html
https://ria.ru/20231129/berbok-1912626536.html
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в мире, украина, европа, анналена бербок, евросоюз, нато, мид германии
В мире, Украина, Европа, Анналена Бербок, Евросоюз, НАТО, МИД Германии

"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО.
«
"Россия никогда этого не позволит", — написал RobertJLorenz.
"Как она могла занять пост министра иностранных дел?" — возмутился sspdw.
"Ты и тебе подобные гоните Европу в пропасть", — добавил MEtirol.
"Украина никогда не вступит в ЕС. И НАТО никогда на это не пойдет", — выразил мнение ChrisVeber1.
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"Запад разрушает Украину с 2014 года, и теперь пришло время финального шоу", — заключил Butthead795118.
Ранее Бербок заявила, что падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям.
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В миреУкраинаЕвропаАнналена БербокЕвросоюзНАТОМИД Германии
 
 
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