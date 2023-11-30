https://ria.ru/20231130/yarost-1912796837.html

"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети

"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 30.11.2023

"Россия не позволит". Слова Бербок об Украине вызвали ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T06:28

2023-11-30T06:28

2023-11-30T13:14

в мире

украина

европа

анналена бербок

евросоюз

нато

мид германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873527427_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c7807aa6df01d92ae13f54c3d3ad72f8.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО."Россия никогда этого не позволит", — написал RobertJLorenz."Как она могла занять пост министра иностранных дел?" — возмутился sspdw."Ты и тебе подобные гоните Европу в пропасть", — добавил MEtirol."Украина никогда не вступит в ЕС. И НАТО никогда на это не пойдет", — выразил мнение ChrisVeber1."Запад разрушает Украину с 2014 года, и теперь пришло время финального шоу", — заключил Butthead795118.Ранее Бербок заявила, что падение интереса к конфликту на Украине может привести к негативным последствиям.

https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html

https://ria.ru/20231129/berbok-1912626536.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, анналена бербок, евросоюз, нато, мид германии