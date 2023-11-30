https://ria.ru/20231130/yakutiya-1912898813.html

"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей

"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей - РИА Новости, 30.11.2023

"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей

Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:51

2023-11-30T13:51

2023-11-30T13:51

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года глава Якутии Айсен Николаев рассказал об "Эльгаугле" как о наиболее эффективной угледобывающей компании в регионе. Из 39 миллионов тонн угля, добываемого на территории Якутии, свыше 20 миллионов тонн – этой компании. "Сегодня на Эльгинском угольном комплексе задействовано около 10 тысяч специалистов. Ожидается, что к 2025 году количество персонала вырастет до 25 тысяч. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии почти в 5 раз увеличил собственную инвестиционную программу, которая выросла до 100 миллиардов рублей. Компания с момента своего создания создала 10 тысяч рабочих мест, обеспечив добычу 23 миллионов тонн угля по итогам 2023 года", - рассказали в пресс-службе. В ноябре "Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 миллионов тонн в год. Добываемый уголь идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивая экономический разворот России на Восток. "Добыча на уровне в 45 миллионов тонн – это беспрецедентный для мировой угольной отрасли объем добычи на одном разрезе. Выход на проектные добычные мощности позволяет при обогащении получить 30 миллионов тонн концентрата, востребованного на ключевых рынках сбыта компании", – отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. ООО "Эльгауголь" – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ. Предприятие разрабатывает крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля – Эльгинское угольное месторождение. Его подтвержденные запасы составляют более 2,2 миллиарда тонн угля. Ранее сообщалось о том, что новый аэропорт открыли на Эльгинском угольном месторождении Якутии, запасной аэродром в труднодоступной горной местности сможет принимать среднемагистральные пассажирские и грузовые воздушные суда.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев