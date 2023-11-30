Рейтинг@Mail.ru
"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
13:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/yakutiya-1912898813.html
"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей
"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей - РИА Новости, 30.11.2023
"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей
Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:51
2023-11-30T13:51
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912899444_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_ea684212ae648f98e92a6b764f2d1f28.png
ЯКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года глава Якутии Айсен Николаев рассказал об "Эльгаугле" как о наиболее эффективной угледобывающей компании в регионе. Из 39 миллионов тонн угля, добываемого на территории Якутии, свыше 20 миллионов тонн – этой компании. "Сегодня на Эльгинском угольном комплексе задействовано около 10 тысяч специалистов. Ожидается, что к 2025 году количество персонала вырастет до 25 тысяч. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии почти в 5 раз увеличил собственную инвестиционную программу, которая выросла до 100 миллиардов рублей. Компания с момента своего создания создала 10 тысяч рабочих мест, обеспечив добычу 23 миллионов тонн угля по итогам 2023 года", - рассказали в пресс-службе. В ноябре "Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 миллионов тонн в год. Добываемый уголь идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивая экономический разворот России на Восток. "Добыча на уровне в 45 миллионов тонн – это беспрецедентный для мировой угольной отрасли объем добычи на одном разрезе. Выход на проектные добычные мощности позволяет при обогащении получить 30 миллионов тонн концентрата, востребованного на ключевых рынках сбыта компании", – отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. ООО "Эльгауголь" – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ. Предприятие разрабатывает крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля – Эльгинское угольное месторождение. Его подтвержденные запасы составляют более 2,2 миллиарда тонн угля. Ранее сообщалось о том, что новый аэропорт открыли на Эльгинском угольном месторождении Якутии, запасной аэродром в труднодоступной горной местности сможет принимать среднемагистральные пассажирские и грузовые воздушные суда.
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912899444_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_3935668a55aa392f0761535c058878b8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев

"Эльга" увеличила инвестиционную программу в Якутии до 100 млрд рублей

© Фото : Официальный информационный портал Республики СахаУгольный холдинг "Эльга"
Угольный холдинг Эльга - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха
Угольный холдинг "Эльга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии в 5 раз увеличил инвестиционную программу - до 100 миллиардов рублей, а также нарастил объем добычи угля до 23 миллионов тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года глава Якутии Айсен Николаев рассказал об "Эльгаугле" как о наиболее эффективной угледобывающей компании в регионе. Из 39 миллионов тонн угля, добываемого на территории Якутии, свыше 20 миллионов тонн – этой компании.
«
"Сегодня на Эльгинском угольном комплексе задействовано около 10 тысяч специалистов. Ожидается, что к 2025 году количество персонала вырастет до 25 тысяч. Угольный холдинг "Эльга" в Якутии почти в 5 раз увеличил собственную инвестиционную программу, которая выросла до 100 миллиардов рублей. Компания с момента своего создания создала 10 тысяч рабочих мест, обеспечив добычу 23 миллионов тонн угля по итогам 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
В ноябре "Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 миллионов тонн в год. Добываемый уголь идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивая экономический разворот России на Восток.
"Добыча на уровне в 45 миллионов тонн – это беспрецедентный для мировой угольной отрасли объем добычи на одном разрезе. Выход на проектные добычные мощности позволяет при обогащении получить 30 миллионов тонн концентрата, востребованного на ключевых рынках сбыта компании", – отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.
ООО "Эльгауголь" – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ. Предприятие разрабатывает крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля – Эльгинское угольное месторождение. Его подтвержденные запасы составляют более 2,2 миллиарда тонн угля.
Ранее сообщалось о том, что новый аэропорт открыли на Эльгинском угольном месторождении Якутии, запасной аэродром в труднодоступной горной местности сможет принимать среднемагистральные пассажирские и грузовые воздушные суда.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала