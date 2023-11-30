https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html
Двух жителей Саратова заподозрили в даче взятки таможеннику
Двух жителей Саратова заподозрили в даче взятки таможеннику - РИА Новости, 30.11.2023
Двух жителей Саратова заподозрили в даче взятки таможеннику
Двое жителей Саратова подозреваются в даче взятки более 190 миллионов рублей сотруднику антикоррупционного отделения местной таможни за провоз в Россию... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:02
2023-11-30T20:02
2023-11-30T20:02
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Двое жителей Саратова подозреваются в даче взятки более 190 миллионов рублей сотруднику антикоррупционного отделения местной таможни за провоз в Россию немаркированных товаров, сообщило региональное управление СК РФ. "По данным следствия, 23 ноября 2023 года подозреваемые дали часть взятки в виде наличных денежных средств долларами США, эквивалентными денежным средствам в размере более 158 тысяч рублей, от общей суммы взятки в размере более 190 миллионов рублей сотруднику отделения по противодействию коррупции Саратовской таможни за незаконные действия в виде способствования в беспрепятственном перемещении на территорию РФ через государственную границу РФ грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку немаркированных товаров народного потребления", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что противоправные действия выявили сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с сотрудниками отделения по противодействию коррупции таможни.
https://ria.ru/20231129/vzyatka-1912720916.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух жителей Саратова заподозрили в даче взятки таможеннику
Двух жителей Саратова заподозрили в даче таможеннику взятки в 190 млн рублей