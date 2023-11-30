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Украинские власти сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vzryvy-1913023738.html
Украинские власти сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские власти сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне
Серия взрывов прогремела в четверг в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:59
2023-11-30T20:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в четверг в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко.Спустя некоторое время он сообщил, что обстрел города продолжается. Призвал жителей города не находится на открытом пространстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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в мире, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
Украинские власти сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне

Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремела серия взрывов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в четверг в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
"В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко.
Спустя некоторое время он сообщил, что обстрел города продолжается. Призвал жителей города не находится на открытом пространстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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