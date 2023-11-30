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Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа - РИА Новости, 30.11.2023
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14:58 30.11.2023 (обновлено: 15:18 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/vykup-1912922864.html
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа - РИА Новости, 30.11.2023
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа
Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:58
2023-11-30T15:18
происшествия
калужская область
ирина волк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В четверг СУСК России по Калужской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Школьницу ищут следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт". "Полиция разыскивает пропавшую 8-летнюю девочку… из Козельского района Калужской области. Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь", - написала Волк. Она подчеркнула, что полиция просит откликнуться всех, кто обладает любой информацией. СУСК приводит приметы девочки: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что переживает за судьбу девочки и держит ситуацию на контроле. "Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912809268.html
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происшествия, калужская область, ирина волк
Происшествия, Калужская область, Ирина Волк
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа

Маме пропавшей в Калужской области восьмилетней девочки пришло требование выкупа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В четверг СУСК России по Калужской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Школьницу ищут следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Красноярске пропала школьница
Вчера, 09:36
"Полиция разыскивает пропавшую 8-летнюю девочку… из Козельского района Калужской области. Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь", - написала Волк.
Она подчеркнула, что полиция просит откликнуться всех, кто обладает любой информацией.
СУСК приводит приметы девочки: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что переживает за судьбу девочки и держит ситуацию на контроле. "Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются", - добавил глава региона.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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27 ноября, 18:45
 
ПроисшествияКалужская областьИрина Волк
 
 
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