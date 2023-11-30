https://ria.ru/20231130/vykup-1912922864.html
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа - РИА Новости, 30.11.2023
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа
Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:58
2023-11-30T14:58
2023-11-30T15:18
происшествия
калужская область
ирина волк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В четверг СУСК России по Калужской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Школьницу ищут следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт". "Полиция разыскивает пропавшую 8-летнюю девочку… из Козельского района Калужской области. Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь", - написала Волк. Она подчеркнула, что полиция просит откликнуться всех, кто обладает любой информацией. СУСК приводит приметы девочки: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что переживает за судьбу девочки и держит ситуацию на контроле. "Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912809268.html
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происшествия, калужская область, ирина волк
Происшествия, Калужская область, Ирина Волк
Маме пропавшей в Калужской области девочки пришло требование выкупа
Маме пропавшей в Калужской области восьмилетней девочки пришло требование выкупа
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости.
Требование выкупа за пропавшую восьмилетнюю девочку в Калужской области поступило на телефон ее матери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале
.
В четверг СУСК России по Калужской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Школьницу ищут следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
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"Полиция разыскивает пропавшую 8-летнюю девочку… из Козельского района
Калужской области. Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь", - написала Волк.
Она подчеркнула, что полиция просит откликнуться всех, кто обладает любой информацией.
СУСК приводит приметы девочки: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что переживает за судьбу девочки и держит ситуацию на контроле. "Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут. Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются", - добавил глава региона.
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