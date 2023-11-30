https://ria.ru/20231130/vybory-1913013985.html

"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине

"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:05

2023-11-30T20:05

2023-11-30T20:19

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дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично."Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв; вскроются новые случаи запредельного воровства на крови; иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично", — написал он.Медведев подчеркнул, что "в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента".

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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украина, в мире, дмитрий медведев, россия