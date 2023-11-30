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"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
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20:05 30.11.2023 (обновлено: 20:19 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/vybory-1913013985.html
"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:05
2023-11-30T20:19
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.&quot;Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального &quot;контрнаступа&quot; с большим количеством жертв; вскроются новые случаи запредельного воровства на крови; иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично&quot;, — написал он.Медведев подчеркнул, что "в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента".
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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украина, в мире, дмитрий медведев, россия
Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Россия
"Маски сброшены". Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине

Медведев связал перенос выборов на Украине с запредельным воровством в стране

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.
«

"Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв; вскроются новые случаи запредельного воровства на крови; иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично", — написал он.

Медведев подчеркнул, что "в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента".
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