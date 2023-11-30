https://ria.ru/20231130/vtsiom-1912843628.html
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2023
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность, об обратном сообщили 39%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:22
2023-11-30T11:22
2023-11-30T11:22
общество
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вциом
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность, об обратном сообщили 39%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Также ответы респондентов варьировались в зависимости от материального положения респондентов: граждане с высоким достатком в 3,5 раза чаще заявляли о своей уверенности в завтрашнем дне, чем те, кто оценивает свое материальное положение как плохое и очень плохое (76% и 20% соответственно). Также опрос показал, что чувство уверенности в завтрашнем дне обосновывается на наличии работы — 22%, материальном достатке – 19%, семье, детях, друзьях, благополучии в семье, поддержке и помощи родных и близких – 17%, нормальной обстановке в стране, стабильности — 11%, вере в себя, на собственном здоровье и здоровье близких – по 9%, социальной политике государства, доверии правительству, правильной политике президента Владимира Путина – по 7%. Более трети россиян признались, что думают о своем будущем с уверенностью и оптимизмом (37%), 30% — с беспокойством и тревогой, примерно столько же не испытывают ни того, ни другого (29%). Индекс тревожности, демонстрирующий настрой россиян в отношении своего будущего, составил 45 пунктов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16 октября 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html
https://ria.ru/20231124/putin-1911512264.html
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общество, владимир путин, вциом, россия
Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ, Россия
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
ВЦИОМ: 59% россиян уверены в завтрашнем дне
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Большинство (59%) россиян уверены в завтрашнем дне, из них 18% выразили полную уверенность, об обратном сообщили 39%, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Также ответы респондентов варьировались в зависимости от материального положения респондентов: граждане с высоким достатком в 3,5 раза чаще заявляли о своей уверенности в завтрашнем дне, чем те, кто оценивает свое материальное положение как плохое и очень плохое (76% и 20% соответственно).
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Также опрос показал, что чувство уверенности в завтрашнем дне обосновывается на наличии работы — 22%, материальном достатке – 19%, семье, детях, друзьях, благополучии в семье, поддержке и помощи родных и близких – 17%, нормальной обстановке в стране, стабильности — 11%, вере в себя, на собственном здоровье и здоровье близких – по 9%, социальной политике государства, доверии правительству, правильной политике президента Владимира Путина – по 7%.
Более трети россиян признались, что думают о своем будущем с уверенностью и оптимизмом (37%), 30% — с беспокойством и тревогой, примерно столько же не испытывают ни того, ни другого (29%). Индекс тревожности, демонстрирующий настрой россиян в отношении своего будущего, составил 45 пунктов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16 октября 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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