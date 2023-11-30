https://ria.ru/20231130/vtb-1912969023.html

Опрос: почти каждый второй клиент пользуется веб-версией приложений банков

Опрос: почти каждый второй клиент пользуется веб-версией приложений банков - РИА Новости, 30.11.2023

Опрос: почти каждый второй клиент пользуется веб-версией приложений банков

Несмотря на введения санкций и удаления приложений из магазинов, дистанционный онлайн-доступ к услугам банков не усложнился для 75% опрошенных; это стало... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:35

2023-11-30T17:35

2023-11-30T17:35

россия

банки

втб

технологии

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Несмотря на введения санкций и удаления приложений из магазинов, дистанционный онлайн-доступ к услугам банков не усложнился для 75% опрошенных; это стало возможным благодаря переходу на веб-версию банковских приложений, которыми пользуются 43% респондентов, сообщает пресс-служба ВТБ. В ходе исследования 84% участников отметили, что заходят в банковское приложение или веб-версию как минимум раз в 2-3 дня, 7% опрошенных посещают его раз в неделю и только 6% — 2-3 раза в месяц. Активнее всех онлайн-сервисами пользуется молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а 79% респондентов в возрасте от 46 до 60 лет сообщили, что заходят в них как минимум раз в день. Совсем не пользуются онлайн-банкингом только 3% россиян. Помимо традиционных опций "Просмотр баланса" (86%), "Переводы" (82%), клиенты банков активно используют приложения и веб-версии для оплаты ЖКУ (68%), открытия и проверки статуса вклада (36%), инвестирования (22%). Также клиенты следят за изменениями в программах лояльности и накоплением кешбэка в банковских онлайн-продуктах, добавили эксперты. В целом, респондентов заботят трудности доступа к банковскому приложению, при этом 39% признались, что испытывают усталость из-за необходимости постоянно переустанавливать софт. При очередном удалении приложения 50% участников исследования ищут инструкции по доступу к необходимому сервису на сайте своего банка, а 24% обращаются к локальному магазину своего устройства; 26% переходит в режим ожидания релиза приложения. "Эффект накопленной усталости от постоянной переустановки приложения проявляется все интенсивнее, поэтому банки активнее совершенствуют альтернативные технологии. Общий тренд, который можно выделить в сфере онлайн-банкинга, - это отход от концепции Mobile Only, когда основной упор делается на развитие приложений, и разработка более гибкой и устойчивой к внешним обстоятельствам веб-версии. Уже сейчас в большинстве случаев это полноценный и удобный софт, позволяющий клиентам в полной мере воспользоваться всеми необходимыми опциями банка в привычном для себя режиме и на iOS, и на Android без необходимости обновления и установки официального приложения. <…>", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиту Чугунова. В ходе исследования также выяснилось, что удобство пользования дистанционными услугами банка играет важную роль при выборе постоянного банка для клиента. Так, 36% респондентов признались, что остановили свой выбор на определенном банке, так как им понравилось приложение или веб-версия онлайн-банкинга. Интересно, что женщины (38%) чаще используют данный аргумент для принятия решения, чем мужчины (33%); 12% опрошенных готовы перестать быть клиентом банка, если приложение окажется недостаточно комфортным и интуитивно понятным.

https://ria.ru/20231124/vtb-1911571959.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, втб, технологии