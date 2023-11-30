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В Раде предложили демобилизовать военных через полтора года после призыва - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vsu-1912974935.html
В Раде предложили демобилизовать военных через полтора года после призыва
В Раде предложили демобилизовать военных через полтора года после призыва - РИА Новости, 30.11.2023
В Раде предложили демобилизовать военных через полтора года после призыва
В Верховной раде зарегистрирован новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:37
2023-11-30T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения, сообщил в своем Telegram-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко. "Подал в Раду обновленный законопроект о демобилизации. Он предусматривает демобилизацию для военных спустя 18 месяцев с момента призыва", - написал Гончаренко. Он уточнил, что каждый военный сможет подать рапорт на демобилизацию после приобретения такого права не позднее, чем за три месяца. Если военные выразили желание продолжать службу, то они не будут демобилизованы. Гончаренко отметил, что вопрос замены военных давно назрел, по его мнению, невозможно вытащить "всю войну на одних и тех же людях, которые полтора года сидят на фронте". При этом он добавил, что система сейчас выглядит словно "вход есть, а выхода нет". Как заявил 24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в ближайшее время пройдет волна демобилизации, со службы уволят тех военнослужащих, чья срочная служба подошла к концу, в частности, речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года. В свою очередь депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов. Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала, что в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900721353.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде предложили демобилизовать военных через полтора года после призыва

Гончаренко предложил демобилизацию военных из ВСУ через 18 месяцев после призыва

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения, сообщил в своем Telegram-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
"Подал в Раду обновленный законопроект о демобилизации. Он предусматривает демобилизацию для военных спустя 18 месяцев с момента призыва", - написал Гончаренко. Он уточнил, что каждый военный сможет подать рапорт на демобилизацию после приобретения такого права не позднее, чем за три месяца. Если военные выразили желание продолжать службу, то они не будут демобилизованы. Гончаренко отметил, что вопрос замены военных давно назрел, по его мнению, невозможно вытащить "всю войну на одних и тех же людях, которые полтора года сидят на фронте". При этом он добавил, что система сейчас выглядит словно "вход есть, а выхода нет".
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Как заявил 24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в ближайшее время пройдет волна демобилизации, со службы уволят тех военнослужащих, чья срочная служба подошла к концу, в частности, речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года. В свою очередь депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов.
Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала, что в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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