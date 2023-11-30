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ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vsu-1912911183.html
ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР
ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР - РИА Новости, 30.11.2023
ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР
Российские войска поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты украинских войск в ДНР, а также две радиолокационные станции обнаружения и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:23
2023-11-30T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты украинских войск в ДНР, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой народной республики, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118-ти районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР

Минобороны: ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты украинских войск в ДНР, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой народной республики, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118-ти районах", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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