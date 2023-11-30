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ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР

ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР - РИА Новости, 30.11.2023

ВС России поразили тыловой командный пункт украинских войск в ДНР

Российские войска поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты украинских войск в ДНР, а также две радиолокационные станции обнаружения и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:23

2023-11-30T14:23

2023-11-30T14:23

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты украинских войск в ДНР, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой народной республики, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118-ти районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр