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Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара - РИА Новости, 30.11.2023
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20:43 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vozvrat-1913021625.html
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара - РИА Новости, 30.11.2023
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:43
2023-11-30T20:43
wildberries
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении. Компания отметила, что для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, а если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей, например габаритов и хрупкости товара. В отдельных случаях - для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы - стоимость обратной доставки может повышаться. Там напомнили, что в ноябре маркетплейс дополнительно отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.
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wildberries, общество
Wildberries, Общество
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара

Wildberries опроверг информацию о росте цены за возврат товара выше ста рублей

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«
"Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении.
Компания отметила, что для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, а если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей, например габаритов и хрупкости товара. В отдельных случаях - для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы - стоимость обратной доставки может повышаться.
Там напомнили, что в ноябре маркетплейс дополнительно отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.
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