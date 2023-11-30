https://ria.ru/20231130/vozvrat-1913021625.html
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара - РИА Новости, 30.11.2023
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:43
2023-11-30T20:43
2023-11-30T20:43
wildberries
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении. Компания отметила, что для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, а если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей, например габаритов и хрупкости товара. В отдельных случаях - для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы - стоимость обратной доставки может повышаться. Там напомнили, что в ноябре маркетплейс дополнительно отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.
https://ria.ru/20231129/otzyvy-1912694150.html
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wildberries, общество
Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о росте цены за возврат товара выше ста рублей
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара, стоимость обратной доставки на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«
"Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении.
Компания отметила, что для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей, а если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей, например габаритов и хрупкости товара. В отдельных случаях - для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы - стоимость обратной доставки может повышаться.
Там напомнили, что в ноябре маркетплейс дополнительно отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.
Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару