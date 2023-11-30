https://ria.ru/20231130/vodosnabzhenie-1912971909.html

Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту

Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту - РИА Новости, 30.11.2023

Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту

На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:29

2023-11-30T17:29

2023-11-30T17:29

оренбургская область

александровский район

бузулукский район

денис паслер

степан разин

жкх

водоснабжение

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области с 2019 года реализуется федеральный проект "Чистая вода". За это время построено 11 объектов питьевого водоснабжения. Это позволило улучшить качество питьевой воды для более 64 тысяч человек", – сказал губернатор Денис Паслер, которого цитирует пресс-служба. Так, в селе Ждановка Александровского района построена новая централизованная система водоснабжения – 15,5 километра водопровода с подземными резервуарами чистой воды. В поселке Искра, селах Елшанка и Палимовка Бузулукского района реконструированы четыре водозаборные скважины и установлены блочно-модульные системы очистки воды, говорится в сообщении. В Оренбурге по улицам Ваана Теряна, Терешковой, Кардонной и от Южно-Уральского водозабора до улицы Степана Разина обновлено четыре участка водовода общей протяженностью 2,7 километра; в поселке Каргала построено более семи километров водовода. Также выполнена реконструкция участка водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный" протяженностью 8,9 километра. Общая стоимость работ составила 573,1 миллиона рублей. В этом году по федеральному проекту "Чистая вода" в поселке Первомайский Оренбургского района начато строительство водопроводных очистных сооружений общей стоимостью 310,8 миллиона рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется в четвертом квартале 2024 года. На сегодняшний день доля оренбуржцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 97,3% при базовом значении данного показателя 94%.

https://ria.ru/20231128/oblastnaya_bolnitsa_orenburzhya-1912490620.html

https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html

александровский район

бузулукский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александровский район, бузулукский район, денис паслер, степан разин, жкх, водоснабжение