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Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту - РИА Новости, 30.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
17:29 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vodosnabzhenie-1912971909.html
Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту
Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту - РИА Новости, 30.11.2023
Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту
На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:29
2023-11-30T17:29
оренбургская область
александровский район
бузулукский район
денис паслер
степан разин
жкх
водоснабжение
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области с 2019 года реализуется федеральный проект "Чистая вода". За это время построено 11 объектов питьевого водоснабжения. Это позволило улучшить качество питьевой воды для более 64 тысяч человек", – сказал губернатор Денис Паслер, которого цитирует пресс-служба. Так, в селе Ждановка Александровского района построена новая централизованная система водоснабжения – 15,5 километра водопровода с подземными резервуарами чистой воды. В поселке Искра, селах Елшанка и Палимовка Бузулукского района реконструированы четыре водозаборные скважины и установлены блочно-модульные системы очистки воды, говорится в сообщении. В Оренбурге по улицам Ваана Теряна, Терешковой, Кардонной и от Южно-Уральского водозабора до улицы Степана Разина обновлено четыре участка водовода общей протяженностью 2,7 километра; в поселке Каргала построено более семи километров водовода. Также выполнена реконструкция участка водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный" протяженностью 8,9 километра. Общая стоимость работ составила 573,1 миллиона рублей. В этом году по федеральному проекту "Чистая вода" в поселке Первомайский Оренбургского района начато строительство водопроводных очистных сооружений общей стоимостью 310,8 миллиона рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется в четвертом квартале 2024 года. На сегодняшний день доля оренбуржцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 97,3% при базовом значении данного показателя 94%.
https://ria.ru/20231128/oblastnaya_bolnitsa_orenburzhya-1912490620.html
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александровский район, бузулукский район, денис паслер, степан разин, жкх, водоснабжение
Оренбургская область, Александровский район, Бузулукский район, Денис Паслер, Степан Разин, ЖКХ, Водоснабжение

Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкКошка пьет воду из-под крана
Кошка пьет воду из-под крана - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Кошка пьет воду из-под крана
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области с 2019 года реализуется федеральный проект "Чистая вода". За это время построено 11 объектов питьевого водоснабжения. Это позволило улучшить качество питьевой воды для более 64 тысяч человек", – сказал губернатор Денис Паслер, которого цитирует пресс-служба.
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Так, в селе Ждановка Александровского района построена новая централизованная система водоснабжения – 15,5 километра водопровода с подземными резервуарами чистой воды. В поселке Искра, селах Елшанка и Палимовка Бузулукского района реконструированы четыре водозаборные скважины и установлены блочно-модульные системы очистки воды, говорится в сообщении.
В Оренбурге по улицам Ваана Теряна, Терешковой, Кардонной и от Южно-Уральского водозабора до улицы Степана Разина обновлено четыре участка водовода общей протяженностью 2,7 километра; в поселке Каргала построено более семи километров водовода. Также выполнена реконструкция участка водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный" протяженностью 8,9 километра. Общая стоимость работ составила 573,1 миллиона рублей.
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В этом году по федеральному проекту "Чистая вода" в поселке Первомайский Оренбургского района начато строительство водопроводных очистных сооружений общей стоимостью 310,8 миллиона рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется в четвертом квартале 2024 года.
На сегодняшний день доля оренбуржцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 97,3% при базовом значении данного показателя 94%.
 
Оренбургская областьАлександровский районБузулукский районДенис ПаслерСтепан РазинЖКХВодоснабжение
 
 
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