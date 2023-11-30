Более 10 объектов водоснабжения построили в Оренбуржье по нацпроекту
Кошка пьет воду из-под крана
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На территории Оренбургской области в рамках нацпроекта было построено 11 объектов питьевого водоснабжения, модернизация системы продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбургской области с 2019 года реализуется федеральный проект "Чистая вода". За это время построено 11 объектов питьевого водоснабжения. Это позволило улучшить качество питьевой воды для более 64 тысяч человек", – сказал губернатор Денис Паслер, которого цитирует пресс-служба.
Так, в селе Ждановка Александровского района построена новая централизованная система водоснабжения – 15,5 километра водопровода с подземными резервуарами чистой воды. В поселке Искра, селах Елшанка и Палимовка Бузулукского района реконструированы четыре водозаборные скважины и установлены блочно-модульные системы очистки воды, говорится в сообщении.
В Оренбурге по улицам Ваана Теряна, Терешковой, Кардонной и от Южно-Уральского водозабора до улицы Степана Разина обновлено четыре участка водовода общей протяженностью 2,7 километра; в поселке Каргала построено более семи километров водовода. Также выполнена реконструкция участка водовода "Кумакское водохранилище – город Ясный" протяженностью 8,9 километра. Общая стоимость работ составила 573,1 миллиона рублей.
В этом году по федеральному проекту "Чистая вода" в поселке Первомайский Оренбургского района начато строительство водопроводных очистных сооружений общей стоимостью 310,8 миллиона рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется в четвертом квартале 2024 года.
На сегодняшний день доля оренбуржцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 97,3% при базовом значении данного показателя 94%.