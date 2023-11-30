https://ria.ru/20231130/vengriya-1912997996.html

Венгрия скоро может получить часть заблокированных ЕС денег, сообщили СМИ

Венгрия скоро может получить часть заблокированных ЕС денег, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Венгрия скоро может получить часть заблокированных ЕС денег, сообщили СМИ

Венгрия близка к разблокированию "определенной суммы денег", которую Евросоюз ранее заморозил из-за опасений, что в Венгрии нарушаются принципы верховенства... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:47

2023-11-30T18:47

2023-11-30T18:47

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еврокомиссия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Венгрия близка к разблокированию "определенной суммы денег", которую Евросоюз ранее заморозил из-за опасений, что в Венгрии нарушаются принципы верховенства права, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников в ЕС. Как отмечает агентство, в ЕС считают, что судебные реформы, проведенные правительством премьер-министра Виктора Орбана прошлым летом, способствовали укреплению независимости судебной власти, теперь Европейская комиссия связалась с Будапештом для обсуждения "последних нерешенных вопросов". "Теперь это скорее всего, осуществится... И это, при условии, что все, наконец, будет в порядке, приведет к разблокированию определенной суммы денег", - приводит агентство слова источника. Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

https://ria.ru/20231120/plakat-1910562812.html

венгрия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, евросоюз, еврокомиссия