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В Венгрии заявили, что не готовы поддержать прием Украины в ЕС - РИА Новости, 30.11.2023
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15:24 30.11.2023 (обновлено: 15:56 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/vengriya-1912932506.html
В Венгрии заявили, что не готовы поддержать прием Украины в ЕС
В Венгрии заявили, что не готовы поддержать прием Украины в ЕС - РИА Новости, 30.11.2023
В Венгрии заявили, что не готовы поддержать прием Украины в ЕС
Венгрия не готова поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в сообщество, потому что оба вопроса явно не проработаны должным образом, заявил глава... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:24
2023-11-30T15:56
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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Венгрия не готова поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в сообщество, потому что оба вопроса явно не проработаны должным образом, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Гуйяш рассказал, что на двенадцатичасовом заседании венгерского правительства в среду особое внимание было уделено планам изменения бюджета ЕС и вступлению Украины в сообщество."Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения (стран ЕС - ред.) ни по одному вопросу", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.По его словам, "оба вопроса явно не подготовлены", поскольку, с одной стороны, "нет четкого обоснования того, почему надо внести поправки в бюджет ЕС, какие у этого будут последствия и что случится, если поправки не внести", а с другой стороны, нет исследования или экспертного заключения, чем обернется вступление Украины в ЕС для бюджета ЕС, фондов сплочения и европейского сельского хозяйства."Мы видим, что даже по мнению Еврокомиссии Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров", - отметил Гуйяш.Он также напомнил, что "задача Еврокомиссии - не менять бюджет, а выполнять его правила", однако Венгрия, Польша и еще ряд стран ЕС "могут пожаловаться" на отсутствие причитающихся им выплат.Гуйяш добавил, что Венгрия не собирается накладывать вето на решения по обоим вопросам на саммите ЕС, поскольку такого рода договоры не предполагают возможности вето. Если единогласия не будет, совместное решение ЕС просто не будет принято, объяснил он.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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венгрия, украина, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Евросоюз, В мире
В Венгрии заявили, что не готовы поддержать прием Украины в ЕС

Власти Венгрии не готовы поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в союз

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Венгрия не готова поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в сообщество, потому что оба вопроса явно не проработаны должным образом, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Гуйяш рассказал, что на двенадцатичасовом заседании венгерского правительства в среду особое внимание было уделено планам изменения бюджета ЕС и вступлению Украины в сообщество.
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"Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения (стран ЕС - ред.) ни по одному вопросу", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, "оба вопроса явно не подготовлены", поскольку, с одной стороны, "нет четкого обоснования того, почему надо внести поправки в бюджет ЕС, какие у этого будут последствия и что случится, если поправки не внести", а с другой стороны, нет исследования или экспертного заключения, чем обернется вступление Украины в ЕС для бюджета ЕС, фондов сплочения и европейского сельского хозяйства.
"Мы видим, что даже по мнению Еврокомиссии Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров", - отметил Гуйяш.
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Он также напомнил, что "задача Еврокомиссии - не менять бюджет, а выполнять его правила", однако Венгрия, Польша и еще ряд стран ЕС "могут пожаловаться" на отсутствие причитающихся им выплат.
Гуйяш добавил, что Венгрия не собирается накладывать вето на решения по обоим вопросам на саммите ЕС, поскольку такого рода договоры не предполагают возможности вето. Если единогласия не будет, совместное решение ЕС просто не будет принято, объяснил он.
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