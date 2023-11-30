https://ria.ru/20231130/vasilikos-1912950418.html
Умер греческий писатель Василис Василикос
Умер греческий писатель Василис Василикос - РИА Новости, 30.11.2023
Умер греческий писатель Василис Василикос
Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:19
2023-11-30T16:19
2023-11-30T17:27
культура
греция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912970574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a58a8d37fada608d63b3a79c491e8f0a.jpg
АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Z", "Коронер", "Смерть американца" и другие. Его книги переведены на 33 языка мира, включая шрифт Брайля", - говорится в некрологе. Его роман "Z" был экранизирован в 1969 году режиссером Костасом Гаврасом. Картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж. Василикос родился 18 ноября 1934 года. После прихода к власти военной хунты покинул страну, с 1967 по 1994 год жил и работал за рубежом, с перерывом с 1981 по 1984 годы, когда он исполнял обязанности заместителя генерального директора ERT. Он был послом Греции при ЮНЕСКО в 1996-2004 годах. Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912970574_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_7aaf2c6727a3f2a9462d6a7d1776a80a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире
Умер греческий писатель Василис Василикос
Греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос умер в 89 лет
АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости.
Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT
.
"Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Z", "Коронер", "Смерть американца" и другие. Его книги переведены на 33 языка мира, включая шрифт Брайля", - говорится в некрологе.
Его роман "Z" был экранизирован в 1969 году режиссером Костасом Гаврасом. Картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж.
Василикос родился 18 ноября 1934 года. После прихода к власти военной хунты покинул страну, с 1967 по 1994 год жил и работал за рубежом, с перерывом с 1981 по 1984 годы, когда он исполнял обязанности заместителя генерального директора ERT. Он был послом Греции
при ЮНЕСКО
в 1996-2004 годах. Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.