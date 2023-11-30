https://ria.ru/20231130/vasilikos-1912950418.html

Умер греческий писатель Василис Василикос

Умер греческий писатель Василис Василикос - РИА Новости, 30.11.2023

Умер греческий писатель Василис Василикос

Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:19

2023-11-30T16:19

2023-11-30T17:27

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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Z", "Коронер", "Смерть американца" и другие. Его книги переведены на 33 языка мира, включая шрифт Брайля", - говорится в некрологе. Его роман "Z" был экранизирован в 1969 году режиссером Костасом Гаврасом. Картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж. Василикос родился 18 ноября 1934 года. После прихода к власти военной хунты покинул страну, с 1967 по 1994 год жил и работал за рубежом, с перерывом с 1981 по 1984 годы, когда он исполнял обязанности заместителя генерального директора ERT. Он был послом Греции при ЮНЕСКО в 1996-2004 годах. Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.

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