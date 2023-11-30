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Умер греческий писатель Василис Василикос - РИА Новости, 30.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:19 30.11.2023 (обновлено: 17:27 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/vasilikos-1912950418.html
Умер греческий писатель Василис Василикос
Умер греческий писатель Василис Василикос - РИА Новости, 30.11.2023
Умер греческий писатель Василис Василикос
Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:19
2023-11-30T17:27
культура
греция
в мире
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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Z", "Коронер", "Смерть американца" и другие. Его книги переведены на 33 языка мира, включая шрифт Брайля", - говорится в некрологе. Его роман "Z" был экранизирован в 1969 году режиссером Костасом Гаврасом. Картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж. Василикос родился 18 ноября 1934 года. После прихода к власти военной хунты покинул страну, с 1967 по 1994 год жил и работал за рубежом, с перерывом с 1981 по 1984 годы, когда он исполнял обязанности заместителя генерального директора ERT. Он был послом Греции при ЮНЕСКО в 1996-2004 годах. Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.
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греция, в мире
Культура, Греция, В мире
Умер греческий писатель Василис Василикос

Греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос умер в 89 лет

© AFP 2023 / Eurokinissi/Giorgos KontarinisГреческий писатель Василис Василикос
Греческий писатель Василис Василикос - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / Eurokinissi/Giorgos Kontarinis
Греческий писатель Василис Василикос. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Известный греческий писатель, автор бестселлера "Z" Василис Василикос скончался в возрасте 89 лет, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Z", "Коронер", "Смерть американца" и другие. Его книги переведены на 33 языка мира, включая шрифт Брайля", - говорится в некрологе.
Его роман "Z" был экранизирован в 1969 году режиссером Костасом Гаврасом. Картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также за лучший монтаж.
Василикос родился 18 ноября 1934 года. После прихода к власти военной хунты покинул страну, с 1967 по 1994 год жил и работал за рубежом, с перерывом с 1981 по 1984 годы, когда он исполнял обязанности заместителя генерального директора ERT. Он был послом Греции при ЮНЕСКО в 1996-2004 годах. Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.
 
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