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Конец 2024 года. На Западе сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html
Конец 2024 года. На Западе сделали шокирующее признание об Украине
Конец 2024 года. На Западе сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Конец 2024 года. На Западе сделали шокирующее признание об Украине
Украина не сможет вытеснить российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года, пишет портал Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:18
2023-11-30T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина не сможет вытеснить российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года, пишет портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО. "Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет вытеснить &lt;…&gt; до конца 2024 года", — говорится в публикации. В статье отмечается, что выполнение Западом заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, и в целом ускорение военного производства идет не совсем так, как планировалось. Такая ситуация вызывает вопросы о перспективах для Украины и ее союзников в ближайшие месяцы, заключил портал. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html
https://ria.ru/20231130/putin-1912853159.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, США
Конец 2024 года. На Западе сделали шокирующее признание об Украине

Euractiv: Украина не сможет вытеснить ВС России до конца 2024 года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина не сможет вытеснить российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года, пишет портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.

"Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет вытеснить <…> до конца 2024 года", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что выполнение Западом заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, и в целом ускорение военного производства идет не совсем так, как планировалось.

Такая ситуация вызывает вопросы о перспективах для Украины и ее союзников в ближайшие месяцы, заключил портал.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЕвросоюзСША
 
 
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