Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 30.11.2023 (обновлено: 11:19 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада
Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:05
2023-11-30T11:19
в мире
цены на нефть
россия
украина
владимир путин
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912842929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eb820855d40aa9af1c35c54a922430c5.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин."США и ЕС думают, что уже вложились в очень выгодную инвестицию, что российская армия не сможет вернуть себе былую мощь как минимум пять, а может быть, и десять лет, и еще много лет достичь прежнего военного и экономического потенциала в силу финансовых и технологических санкций. Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство", — написал автор.Он отметил, что планы Запада по ослаблению России провалились. Москва, по словам журналиста, успешно преодолела санкции и способна продолжать участие в конфликте.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912842929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e3e30db6ea9dd1dd391c56aa75c68d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, украина, владимир путин, москва, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Владимир Путин, Москва, Евросоюз
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада

Medya Günlüğü: существование Украины не входит в планы Запада

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFДрон с украинским национальным флагом пролетает над памятником "Родина-мать" в Киеве
Дрон с украинским национальным флагом пролетает над памятником Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Дрон с украинским национальным флагом пролетает над памятником "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин.
«
"США и ЕС думают, что уже вложились в очень выгодную инвестицию, что российская армия не сможет вернуть себе былую мощь как минимум пять, а может быть, и десять лет, и еще много лет достичь прежнего военного и экономического потенциала в силу финансовых и технологических санкций. Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство", — написал автор.
Он отметил, что планы Запада по ослаблению России провалились. Москва, по словам журналиста, успешно преодолела санкции и способна продолжать участие в конфликте.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Американский полковник оценил действия США на Украине одной фразой
Вчера, 01:27
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаВладимир ПутинМоскваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала