https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада
Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:05
2023-11-30T03:05
2023-11-30T11:19
в мире
цены на нефть
россия
украина
владимир путин
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912842929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eb820855d40aa9af1c35c54a922430c5.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин."США и ЕС думают, что уже вложились в очень выгодную инвестицию, что российская армия не сможет вернуть себе былую мощь как минимум пять, а может быть, и десять лет, и еще много лет достичь прежнего военного и экономического потенциала в силу финансовых и технологических санкций. Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство", — написал автор.Он отметил, что планы Запада по ослаблению России провалились. Москва, по словам журналиста, успешно преодолела санкции и способна продолжать участие в конфликте.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231130/ssha-1912785286.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912842929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e3e30db6ea9dd1dd391c56aa75c68d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, украина, владимир путин, москва, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Владимир Путин, Москва, Евросоюз
СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада
Medya Günlüğü: существование Украины не входит в планы Запада