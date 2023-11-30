https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html

СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада

СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ раскрыли устрашающие для Украины планы Запада

Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T03:05

2023-11-30T03:05

2023-11-30T11:19

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад устроит расклад, при котором Украина расколется и станет буферным государством, пишет обозреватель турецкой Medya Günlüğü Алпер Эличин."США и ЕС думают, что уже вложились в очень выгодную инвестицию, что российская армия не сможет вернуть себе былую мощь как минимум пять, а может быть, и десять лет, и еще много лет достичь прежнего военного и экономического потенциала в силу финансовых и технологических санкций. Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство", — написал автор.Он отметил, что планы Запада по ослаблению России провалились. Москва, по словам журналиста, успешно преодолела санкции и способна продолжать участие в конфликте.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, цены на нефть, россия, украина, владимир путин, москва, евросоюз