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Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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08:56 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/turtsiya-1912804022.html
Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ
Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ
Турция не видит обнадеживающей атмосферы для достижения постоянного прекращения огня в Газе, этого при желании могут добиться США, пишет в четверг газета... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:56
2023-11-30T08:56
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция не видит обнадеживающей атмосферы для достижения постоянного прекращения огня в Газе, этого при желании могут добиться США, пишет в четверг газета Hürriyet. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Ранее в четверг о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия Израиля. "Благодаря усилиям Турции, Египта, США и, главным образом, Катара, было достигнуто временное прекращение огня. Учитывая, что Израиль за один день уничтожил 300 человек, выжило не менее 1800 палестинцев. И израильская сторона, и Газа вздохнули с облегчением, пусть и на короткое время. Но вопрос в том, будет ли достигнуто постоянное прекращение огня? Обнадеживающей атмосферы не наблюдается. На это указывает и президент Эрдоган", - пишет издание. "Заявления, исходящие от администрации Нетаньяху, уменьшают наши надежды на то, что гуманитарный перерыв превратится в постоянное прекращение огня", - приводит издание слова Эрдогана. Газета отмечает, что ключевой страной в отношении Израиля являются США, а самым влиятельным лидером - президент США Джо Байден. "Если США захотят, они смогут этого добиться. Но если нет, то это означает, что они выступают за продолжение бойни", - отмечает издание. В четверг утром ХАМАС заявил, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей, находящихся в заложниках у движения, и тела троих погибших заложников в обмен на продление перемирия. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://ria.ru/20231130/obmen-1912790623.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ

Hürriyet: Турция не видит атмосферы для постоянного прекращения огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция не видит обнадеживающей атмосферы для достижения постоянного прекращения огня в Газе, этого при желании могут добиться США, пишет в четверг газета Hürriyet.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Ранее в четверг о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия Израиля.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных
Вчера, 03:33
«
"Благодаря усилиям Турции, Египта, США и, главным образом, Катара, было достигнуто временное прекращение огня. Учитывая, что Израиль за один день уничтожил 300 человек, выжило не менее 1800 палестинцев. И израильская сторона, и Газа вздохнули с облегчением, пусть и на короткое время. Но вопрос в том, будет ли достигнуто постоянное прекращение огня? Обнадеживающей атмосферы не наблюдается. На это указывает и президент Эрдоган", - пишет издание.
"Заявления, исходящие от администрации Нетаньяху, уменьшают наши надежды на то, что гуманитарный перерыв превратится в постоянное прекращение огня", - приводит издание слова Эрдогана.
Газета отмечает, что ключевой страной в отношении Израиля являются США, а самым влиятельным лидером - президент США Джо Байден.
"Если США захотят, они смогут этого добиться. Но если нет, то это означает, что они выступают за продолжение бойни", - отмечает издание.
В четверг утром ХАМАС заявил, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей, находящихся в заложниках у движения, и тела троих погибших заложников в обмен на продление перемирия.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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