https://ria.ru/20231130/turtsiya-1912804022.html

Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ

Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Турция не верит в достижение постоянного прекращения огня в Газе, пишут СМИ

Турция не видит обнадеживающей атмосферы для достижения постоянного прекращения огня в Газе, этого при желании могут добиться США, пишет в четверг газета... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:56

2023-11-30T08:56

2023-11-30T08:56

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg

АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турция не видит обнадеживающей атмосферы для достижения постоянного прекращения огня в Газе, этого при желании могут добиться США, пишет в четверг газета Hürriyet. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Ранее в четверг о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия Израиля. "Благодаря усилиям Турции, Египта, США и, главным образом, Катара, было достигнуто временное прекращение огня. Учитывая, что Израиль за один день уничтожил 300 человек, выжило не менее 1800 палестинцев. И израильская сторона, и Газа вздохнули с облегчением, пусть и на короткое время. Но вопрос в том, будет ли достигнуто постоянное прекращение огня? Обнадеживающей атмосферы не наблюдается. На это указывает и президент Эрдоган", - пишет издание. "Заявления, исходящие от администрации Нетаньяху, уменьшают наши надежды на то, что гуманитарный перерыв превратится в постоянное прекращение огня", - приводит издание слова Эрдогана. Газета отмечает, что ключевой страной в отношении Израиля являются США, а самым влиятельным лидером - президент США Джо Байден. "Если США захотят, они смогут этого добиться. Но если нет, то это означает, что они выступают за продолжение бойни", - отмечает издание. В четверг утром ХАМАС заявил, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей, находящихся в заложниках у движения, и тела троих погибших заложников в обмен на продление перемирия. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.

https://ria.ru/20231130/obmen-1912790623.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году