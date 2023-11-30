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Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления - РИА Новости, 30.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
21:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/tsifrovizatsiya-1913025026.html
Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления
Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления - РИА Новости, 30.11.2023
Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления
Правительство Оренбургской области и ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:07
2023-11-30T21:07
оренбургская область
оренбургская область
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Оренбургской области и ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны организуют совместное пилотирование модели машинного обучения и технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и защите окружающей среды. Благодаря этой работе появятся передовые сервисы, которые могут быть использованы для последовательного перехода к модели устойчивого развития. "Применение искусственного интеллекта в государственном управлении является необходимым шагом для движения вперед. Опыт ПАО Сбербанк и наше взаимное сотрудничество будут способствовать ускоренной ИИ-трансформации региона", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора – зампредседателя правительства области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игната Петухова. По данным пресс-службы, в планах – проведение совместных мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов, повышения финансовой и цифровой грамотности жителей Оренбургской области, развития инструментов ответственного финансирования на территории региона. На первом этапе реализации соглашения министерство цифрового развития и связи региона сформирует межведомственную рабочую группу по внедрению искусственного интеллекта в деятельность органов исполнительной власти. Эксперты рассмотрят основные вопросы использования алгоритмов искусственного интеллекта в профильных отраслях и определят приоритетные проекты для реализации. Далее предстоит последовательная работа по развитию решений на базе искусственного интеллекта в регионе.
https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html
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оренбургская область, сбербанк россии
Оренбургская область, Оренбургская область, Сбербанк России
Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления

Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Оренбургской области и ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стороны организуют совместное пилотирование модели машинного обучения и технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и защите окружающей среды. Благодаря этой работе появятся передовые сервисы, которые могут быть использованы для последовательного перехода к модели устойчивого развития.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
23 ноября, 22:15
"Применение искусственного интеллекта в государственном управлении является необходимым шагом для движения вперед. Опыт ПАО Сбербанк и наше взаимное сотрудничество будут способствовать ускоренной ИИ-трансформации региона", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора – зампредседателя правительства области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игната Петухова.
По данным пресс-службы, в планах – проведение совместных мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов, повышения финансовой и цифровой грамотности жителей Оренбургской области, развития инструментов ответственного финансирования на территории региона.
В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей
15 ноября, 13:19
На первом этапе реализации соглашения министерство цифрового развития и связи региона сформирует межведомственную рабочую группу по внедрению искусственного интеллекта в деятельность органов исполнительной власти.
Эксперты рассмотрят основные вопросы использования алгоритмов искусственного интеллекта в профильных отраслях и определят приоритетные проекты для реализации. Далее предстоит последовательная работа по развитию решений на базе искусственного интеллекта в регионе.
Капитальный ремонт в больнице - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Почти 120 медобъектов ремонтируют в Оренбургской области в 2023 году
20 сентября, 13:10
 
Оренбургская областьОренбургская областьСбербанк России
 
 
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