https://ria.ru/20231130/tsifrovizatsiya-1913025026.html

Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления

Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления - РИА Новости, 30.11.2023

Оренбуржье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации госуправления

Правительство Оренбургской области и ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:07

2023-11-30T21:07

2023-11-30T21:07

оренбургская область

оренбургская область

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Оренбургской области и ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны организуют совместное пилотирование модели машинного обучения и технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и защите окружающей среды. Благодаря этой работе появятся передовые сервисы, которые могут быть использованы для последовательного перехода к модели устойчивого развития. "Применение искусственного интеллекта в государственном управлении является необходимым шагом для движения вперед. Опыт ПАО Сбербанк и наше взаимное сотрудничество будут способствовать ускоренной ИИ-трансформации региона", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора – зампредседателя правительства области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Игната Петухова. По данным пресс-службы, в планах – проведение совместных мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов, повышения финансовой и цифровой грамотности жителей Оренбургской области, развития инструментов ответственного финансирования на территории региона. На первом этапе реализации соглашения министерство цифрового развития и связи региона сформирует межведомственную рабочую группу по внедрению искусственного интеллекта в деятельность органов исполнительной власти. Эксперты рассмотрят основные вопросы использования алгоритмов искусственного интеллекта в профильных отраслях и определят приоритетные проекты для реализации. Далее предстоит последовательная работа по развитию решений на базе искусственного интеллекта в регионе.

https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html

https://ria.ru/20231115/novotroitsk-1909571982.html

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оренбургская область

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оренбургская область, сбербанк россии