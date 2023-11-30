https://ria.ru/20231130/tsenzura-1913005424.html

Юридический комитет конгресса уличил офис Байдена в цензурировании YouTube

Юридический комитет конгресса уличил офис Байдена в цензурировании YouTube - РИА Новости, 30.11.2023

Юридический комитет конгресса уличил офис Байдена в цензурировании YouTube

​​Администрация Джо Байдена оказывала давление на компанию Google и принадлежащую ей платформу YouTube для подавления дезинформации вокруг пандемии COVID–19 и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:18

2023-11-30T19:18

2023-11-30T19:18

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. ​​Администрация Джо Байдена оказывала давление на компанию Google и принадлежащую ей платформу YouTube для подавления дезинформации вокруг пандемии COVID–19 и кампании по вакцинации, сообщил глава юридического комитета палаты представителей Джим Джордан. "Белый дом под руководством Байдена давил на американцев с целью цензурирования американцев", - написал конгрессмен в социальной сети Х, сославшись на "внутренние документы Google, полученные юридическим комитетом". Он сопроводил заявление ссылкой на публикацию телеканала Fox Business, которая, со ссылкой на документы, предоставленные "источником, близким к комитету", подробно рассказывает о том, что в 2021 году "администрация Байдена работала с сотрудниками принадлежащей Google платформой YouTube с целью выявления "дезинформации", связанной с вирусом COVID-19 и вакцинацией". Согласно публикации, кампанией по взаимодействию с YouTube руководил бывший руководитель цифровой стратегии Белого дома Роб Флэхерти, который сейчас является "заместителем руководителя кампании Байдена по переизбранию в 2024 году", пишет издание. В публикации приводятся выдержки из переписки представителя Белого дома с сотрудниками платформы, в которой он спрашивает "о работе, которую вы ведете для борьбы с недоверием к вакцинации и дезинформацией о вакцинах". Согласно данным издания, речь шла о контенте, который не нарушал каких-либо правил Google, но мог интерпретироваться администрацией как дезинформация. Компания отчитывалась перед Белым домом об удаленных видео и поддерживала тесный контакт с администрацией по этой теме. Публикация Джорданом очередных обвинений в цензуре в адрес действующей администрации состоялась на фоне проходящих в его комитете сегодня слушаний с участием журналистов, опубликовавших в конце 2022 - начале 2023 года так называемые Twitter Files, документы, в соответствии с которыми авторы делают вывод о манипуляции и цензурировании властями информации в социальных сетях.

https://ria.ru/20231129/bayden-1912539654.html

https://ria.ru/20231127/raskol-1912008909.html

https://ria.ru/20231120/obuv-1910664327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, youtube, технологии, google