Рейтинг@Mail.ru
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 30.11.2023 (обновлено: 02:00 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/tsenzor-1912786358.html
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ
Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:55
2023-11-30T02:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить обнародование некоторых материалов в СМИ, пишет Haaretz со ссылкой на источники. "Мандельблит подал жалобу высокопоставленным офицерам Армии обороны Израиля о том, что близкие к... Нетаньяху источники оказывают на него чрезвычайное давление для предотвращения публикации ряда материалов в СМИ без каких-либо соображений безопасности", — говорится в статье. Как утверждает Мандельблит, Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий. Отмечается, что к давлению привели материалы о заседаниях кабмина, в которых премьера представили нерешительным в вопросе более агрессивного ведения войны. По данным газеты, офису Нетаньяху также удалось добиться запрета на публикацию о премьере и его супруге якобы из соображений безопасности пары.Ранее агентство Блумберг сообщало, что глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби обратился к органу военной цензуры страны с призывом строже подходить к одобрению публикаций в СМИ о дискуссиях в кабмине во время конфликта.
https://ria.ru/20231130/konflikt-1912780127.html
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912766930.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ

Haaretz: главный военный цензор Израиля жалуется на давление со стороны властей

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить обнародование некоторых материалов в СМИ, пишет Haaretz со ссылкой на источники.
"Мандельблит подал жалобу высокопоставленным офицерам Армии обороны Израиля о том, что близкие к... Нетаньяху источники оказывают на него чрезвычайное давление для предотвращения публикации ряда материалов в СМИ без каких-либо соображений безопасности", — говорится в статье.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации трех нарушителей режима прекращения огня
Вчера, 00:00
Как утверждает Мандельблит, Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий.
Отмечается, что к давлению привели материалы о заседаниях кабмина, в которых премьера представили нерешительным в вопросе более агрессивного ведения войны. По данным газеты, офису Нетаньяху также удалось добиться запрета на публикацию о премьере и его супруге якобы из соображений безопасности пары.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби обратился к органу военной цензуры страны с призывом строже подходить к одобрению публикаций в СМИ о дискуссиях в кабмине во время конфликта.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Турция предупредила Израиль о последствиях преступлений, совершенных в Газе
29 ноября, 21:37
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала