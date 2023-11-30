https://ria.ru/20231130/tsenzor-1912786358.html
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ
Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:55
2023-11-30T01:55
2023-11-30T02:00
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить обнародование некоторых материалов в СМИ, пишет Haaretz со ссылкой на источники. "Мандельблит подал жалобу высокопоставленным офицерам Армии обороны Израиля о том, что близкие к... Нетаньяху источники оказывают на него чрезвычайное давление для предотвращения публикации ряда материалов в СМИ без каких-либо соображений безопасности", — говорится в статье. Как утверждает Мандельблит, Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий. Отмечается, что к давлению привели материалы о заседаниях кабмина, в которых премьера представили нерешительным в вопросе более агрессивного ведения войны. По данным газеты, офису Нетаньяху также удалось добиться запрета на публикацию о премьере и его супруге якобы из соображений безопасности пары.Ранее агентство Блумберг сообщало, что глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби обратился к органу военной цензуры страны с призывом строже подходить к одобрению публикаций в СМИ о дискуссиях в кабмине во время конфликта.
https://ria.ru/20231130/konflikt-1912780127.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Главный военный цензор Израиля жалуется на давление властей, пишут СМИ
Haaretz: главный военный цензор Израиля жалуется на давление со стороны властей
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближенные премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить обнародование некоторых материалов в СМИ, пишет Haaretz
со ссылкой на источники.
"Мандельблит подал жалобу высокопоставленным офицерам Армии обороны Израиля о том, что близкие к... Нетаньяху источники оказывают на него чрезвычайное давление для предотвращения публикации ряда материалов в СМИ без каких-либо соображений безопасности", — говорится в статье.
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Как утверждает Мандельблит, Нетаньяху хочет лишить его должности и полномочий.
Отмечается, что к давлению привели материалы о заседаниях кабмина, в которых премьера представили нерешительным в вопросе более агрессивного ведения войны. По данным газеты, офису Нетаньяху также удалось добиться запрета на публикацию о премьере и его супруге якобы из соображений безопасности пары.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби обратился к органу военной цензуры страны с призывом строже подходить к одобрению публикаций в СМИ о дискуссиях в кабмине во время конфликта.
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