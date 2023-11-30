https://ria.ru/20231130/trump-1912945253.html

Трампа заподозрили в тайном переводе денег для оплаты налоговых счетов

Трампа заподозрили в тайном переводе денег для оплаты налоговых счетов - РИА Новости, 30.11.2023

Трампа заподозрили в тайном переводе денег для оплаты налоговых счетов

Бывший федеральный судья в Нью-Йорке, которой было поручено следить за денежными переводами компании Trump Organization, утверждает, что экс-президент США... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:08

2023-11-30T16:08

2023-11-30T16:08

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший федеральный судья в Нью-Йорке, которой было поручено следить за денежными переводами компании Trump Organization, утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп тайно перевел 40 миллионов долларов из своей компании на личный банковский счет для оплаты налогов, сообщает газета Daily Beast. "Назначенный судом финансовый аудитор поймал Дональда Трампа на том, что он тайно перевел 40 миллионов долларов из Trump Organization на личный банковский счет, по-видимому, для того, чтобы бывший президент мог оплатить свой колоссальный налоговый счет в размере 29 миллионов долларов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, Трамп должен предупреждать о всех транзакциях Барбару Джонс, бывшего федерального судью в Нью-Йорке, которой было поручено следить за денежными переводами Trump Organization. Издание пишет, что Джонс уведомила суд штата Нью-Йорк о том, что она и ее команда недавно заметили необычную активность при просмотре банковских выписок за 10 месяцев с 12 отдельных счетов, связанных с Трампом. Было обнаружено, что он снял 40 миллионов долларов тремя денежными переводами, не уведомив ее, пишет газета. Джонс подтвердила, что 29 миллионов долларов были использованы для уплаты налогов. Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий тюрьмы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

https://ria.ru/20231113/trump-1909218990.html

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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша