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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2023
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:04
2023-11-30T04:04
2023-11-30T04:04
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно информации ресурса, тревога звучит в Киевской и Черкасской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киевская область, черкасская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за ночь объявили воздушную тревогу