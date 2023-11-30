https://ria.ru/20231130/tovarooborot-1912797216.html

Посол России рассказал об объеме товарооборота России и Китая

Посол России рассказал об объеме товарооборота России и Китая - РИА Новости, 30.11.2023

Посол России рассказал об объеме товарооборота России и Китая

Очевидно, что установленная лидерами РФ и КНР на конец 2024 года планка годового товарооборота в 200 миллиардов долларов уже преодолена, заявил в четверг посол... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T06:45

2023-11-30T06:45

2023-11-30T09:48

россия

китай

игорь моргулов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Очевидно, что установленная лидерами РФ и КНР на конец 2024 года планка годового товарооборота в 200 миллиардов долларов уже преодолена, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Высокую динамику демонстрирует взаимодействие в торгово-экономической сфере, которое не только с честью выдержало испытание пандемией и санкционным давлением на оба наши государства, но и имеет самые широкие перспективы для дальнейшего развития", - заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине. Он отметил, что "по итогам десяти месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг 196,5 миллиарда долларов". "И, конечно, ни у кого нет сомнений, что поставленная в свое время руководителями наших стран "планка" в 200 миллиардов долларов, причем, я обращаю внимание, что эта цель была поставлена на конец 2024 года, очевидно, она уже преодолена", - подчеркнул он. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, игорь моргулов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире