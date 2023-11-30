"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах на уроках
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях, чтобы родители решали, запрещать детям в школе телефоны или нет, заявил лидер фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.
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“Закон о школах без смартфонов уже приняли в первом чтении. Но в нем остался пробел: нет ни слова о родительских собраниях. Мы уверены, что последнее слово в этом вопросе должно быть за родителями. Поэтому внесли свои поправки. Мы предлагаем прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях”, - говорится в сообщении Нечаева.
Отмечается, что родительские комитеты в школах реальных полномочий не имеют, они лишь дают рекомендации администрации школы, которая единолично принимает решения.
"Именно родители должны решать, запрещать детям в школе телефоны или нет. И влиять на другие вопросы школьной жизни: питание, форму и формат внеурочных занятий", - заключил лидер партии.
Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
Источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях.
Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой.
Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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