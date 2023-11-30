Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах - РИА Новости, 30.11.2023
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:46
2023-11-30T16:46
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
яна лантратова
вячеслав володин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях, чтобы родители решали, запрещать детям в школе телефоны или нет, заявил лидер фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.“Закон о школах без смартфонов уже приняли в первом чтении. Но в нем остался пробел: нет ни слова о родительских собраниях. Мы уверены, что последнее слово в этом вопросе должно быть за родителями. Поэтому внесли свои поправки. Мы предлагаем прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях”, - говорится в сообщении Нечаева.Отмечается, что родительские комитеты в школах реальных полномочий не имеют, они лишь дают рекомендации администрации школы, которая единолично принимает решения. "Именно родители должны решать, запрещать детям в школе телефоны или нет. И влиять на другие вопросы школьной жизни: питание, форму и формат внеурочных занятий", - заключил лидер партии. Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой. Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, образование - общество
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Образование - Общество
"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах

"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах на уроках

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях, чтобы родители решали, запрещать детям в школе телефоны или нет, заявил лидер фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.
«

“Закон о школах без смартфонов уже приняли в первом чтении. Но в нем остался пробел: нет ни слова о родительских собраниях. Мы уверены, что последнее слово в этом вопросе должно быть за родителями. Поэтому внесли свои поправки. Мы предлагаем прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях”, - говорится в сообщении Нечаева.

Отмечается, что родительские комитеты в школах реальных полномочий не имеют, они лишь дают рекомендации администрации школы, которая единолично принимает решения.
"Именно родители должны решать, запрещать детям в школе телефоны или нет. И влиять на другие вопросы школьной жизни: питание, форму и формат внеурочных занятий", - заключил лидер партии.
Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
Источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях.
Школьники с мобильным телефоном в классе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Пользователи ВКонтакте высказались об идее запретить смартфоны в школе
23 октября, 11:14
Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой.
Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Опрос
Считаете ли вы, что в школе надо ограничить использование смартфонов?
Проголосовали:13897
27 октября, 17:22
 
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФЯна ЛантратоваВячеслав ВолодинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала