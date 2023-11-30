https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html

"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах

"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах - РИА Новости, 30.11.2023

"Новые люди" предложили оставить за родителями решение о телефонах в школах

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:46

2023-11-30T16:46

2023-11-30T16:46

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

яна лантратова

вячеслав володин

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили внести поправки в законопроект об ограничении использования смартфонов в школах с предложением прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях, чтобы родители решали, запрещать детям в школе телефоны или нет, заявил лидер фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.“Закон о школах без смартфонов уже приняли в первом чтении. Но в нем остался пробел: нет ни слова о родительских собраниях. Мы уверены, что последнее слово в этом вопросе должно быть за родителями. Поэтому внесли свои поправки. Мы предлагаем прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях”, - говорится в сообщении Нечаева.Отмечается, что родительские комитеты в школах реальных полномочий не имеют, они лишь дают рекомендации администрации школы, которая единолично принимает решения. "Именно родители должны решать, запрещать детям в школе телефоны или нет. И влиять на другие вопросы школьной жизни: питание, форму и формат внеурочных занятий", - заключил лидер партии. Решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета ГД по просвещению, сообщила ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме решили внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с Казаковой. Как заявлял председатель ГД Вячеслав Володин, к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, образование - общество