https://ria.ru/20231130/tekhobsluzhivanie-1912658570.html

За техобслуживание газового оборудования возьмутся газовые участковые

За техобслуживание газового оборудования возьмутся газовые участковые - РИА Новости, 30.11.2023

За техобслуживание газового оборудования возьмутся газовые участковые

С января 2024 года в "Мособлгазе" появятся газовые участковые. Они будут контролировать исправность газового оборудования в жилых домах, выявлять и фиксировать... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:00

2023-11-30T12:00

2023-11-30T12:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 ноя – пресс-служба АО "Мособлгаз". С января 2024 года в "Мособлгазе" появятся газовые участковые. Они будут контролировать исправность газового оборудования в жилых домах, выявлять и фиксировать факты нарушения его использования, при необходимости, устранять неисправности.У каждого мастера участкового в подчинении будет семь слесарей. В зону ответственности одной бригады войдут 15 тысяч квартир. Контроль за работой бригад планируется осуществлять в системе "Управление мобильными бригадами". Именно в этой системе в единой базе данных будет аккумулироваться вся информация по результатам обследования и выполненным работам.Вышеперечисленные изменения связаны с нововведениями в регламенте технического обслуживания (ТО) газового оборудования в жилых домах. Они также вступят в силу с 1 января 2024 года. В обновленном регламенте указано, что исключительным правом на проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудования в многоквартирных домах и частных домовладениях наделяется газораспределительная организация – АО "Мособлгаз"."Всего у нас будет 141 участковый и 910 слесарей. Отличить сотрудников можно будет по униформе Мособлгаза, у него соответствующее удостоверение с QR-кодом, а приходить он будет строго по графику. Никаких денег с жителей сотрудник брать не будет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу. Таким образом, рассчитываем полностью защитить жителей от мошенников", – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Мособлгаза" Игорь Баранов.Согласно новому регламенту, техническое обслуживание будет проходить один раз в год строго по утвержденному графику. График до 25 декабря текущего года опубликуют на официальном сайте "Мособлгаза". Помимо этого, за две недели до начала работ жителям отправят письма с датой проведения техобслуживания на электронную почту. На придомовых информационных щитах управляющие компании разместят соответствующие объявления. Для максимального информирования проживающих, за три дня до начала работ, людей обзвонит робот."Мособлгаз" напоминает, что владельцы и наниматели жилого фонда обязаны обеспечить доступ в квартиры газовщикам во время проведения планового техобслуживания, так как газ является источником повышенной опасности и неисправное оборудование может представлять угрозу для жизни и здоровья людей."Появление на территории Московской области газовых участковых - это еще один весомый шаг в обеспечении жителей региона необходимой информацией о газовой безопасности. Квалифицированные специалисты Мособлгаза будут раз в год выполнять техобслуживание газового оборудования, определять, нет ли в квартире утечек, при необходимости осуществлять очистку от загрязнений газовой колонки или конфорки плиты, проверять тягу дымохода и вентканалов" - сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, слова которого процитировали в профильном ведомстве.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы