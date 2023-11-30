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Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя - РИА Новости, 30.11.2023
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18:50 30.11.2023 (обновлено: 19:01 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/teatr-1912998810.html
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя - РИА Новости, 30.11.2023
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя
В Большом театре заявили, что не обладают информацией об объявлении в пятницу нового руководителя. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:50
2023-11-30T19:01
россия
валерий гергиев
владимир путин
большой театр
мариинский театр
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Большом театре заявили, что не обладают информацией об объявлении в пятницу нового руководителя. Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на источник, что в пятницу в Большом театре коллективу якобы представят нового руководителя. "Мы не обладаем информацией", - сказали РИА Новости в пресс-службе театра. Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства в прошлом году предложил Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинского театра. Худрук Мариинки в мае этого года на встрече с президентом РФ признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231116/peskov-1909796520.html
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россия, валерий гергиев, владимир путин, большой театр, мариинский театр
Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Большой театр, Мариинский театр
Большой театр заявил, что не имеет данных об объявлении нового руководителя

Большой театр: информации об объявлении нового руководителя в пятницу нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Большом театре заявили, что не обладают информацией об объявлении в пятницу нового руководителя.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на источник, что в пятницу в Большом театре коллективу якобы представят нового руководителя.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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"Мы не обладаем информацией", - сказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства в прошлом году предложил Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинского театра. Худрук Мариинки в мае этого года на встрече с президентом РФ признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее создания четырех крупных культурных центров.
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РоссияВалерий ГергиевВладимир ПутинБольшой театрМариинский театр
 
 
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