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Власти Тюменской области сдерживают рост коммунальных тарифов

Власти Тюменской области сдерживают рост коммунальных тарифов - РИА Новости, 30.11.2023

Власти Тюменской области сдерживают рост коммунальных тарифов

Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги, сохраняя действующие льготы и вводя новые меры поддержки, сообщил во время... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:46

2023-11-30T20:46

2023-11-30T20:46

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

жкх

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ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги, сохраняя действующие льготы и вводя новые меры поддержки, сообщил во время прямой линии глава региона Александр Моор. "Жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20 процентов, в части водоснабжения – более 20 процентов. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, мы оставляем эту часть затрат", – подчеркнул Александр Моор. Помимо этого, в регионе действует льгота для граждан с небольшими доходами, отметил губернатор. Если плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 20 процентов от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, то на все превышение можно получить субсидию. Ее сумма рассчитывается, исходя из социальной нормы жилья. Александр Моор также сообщил, что с 1 января 2024 года регион вводит новую поддержку для многодетных семей – они смогут получить компенсацию затрат на подключение к электросетям участков, бесплатно выделенных им в собственность.

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тюменская область, александр моор, россия, жкх