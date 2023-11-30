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Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 30.11.2023
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12:47 30.11.2023 (обновлено: 15:18 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/taniki-1912878948.html
Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки"
Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 30.11.2023
Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки"
Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:47
2023-11-30T15:18
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о махинациях, сообщили РИА Новости в суде в четверг. "Судебное заседание отложено на 11 декабря, 12.15", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, заседание перенесли по ходатайству следователя для предоставления дополнительных сведений. Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group. Как сообщала РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, отмечала собеседница агентства. По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов продюсировал кино.
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происшествия, москва, россия, оаэ, александр орлов
Происшествия, Москва, Россия, ОАЭ, Александр Орлов
Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки"

Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ареста основателя "Тануки"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о махинациях, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
«
"Судебное заседание отложено на 11 декабря, 12.15", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в инстанции, заседание перенесли по ходатайству следователя для предоставления дополнительных сведений.
Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group.
Как сообщала РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, отмечала собеседница агентства.
По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов продюсировал кино.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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