https://ria.ru/20231130/taniki-1912878948.html

Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки"

Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 30.11.2023

Суд отложил на декабрь арест основателя "Тануки"

Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:47

2023-11-30T12:47

2023-11-30T15:18

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о махинациях, сообщили РИА Новости в суде в четверг. "Судебное заседание отложено на 11 декабря, 12.15", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, заседание перенесли по ходатайству следователя для предоставления дополнительных сведений. Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group. Как сообщала РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, отмечала собеседница агентства. По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов продюсировал кино.

https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912314546.html

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происшествия, москва, россия, оаэ, александр орлов