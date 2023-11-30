https://ria.ru/20231130/svet-1912806517.html
В ДНР свыше 27 тысяч человек остаются без света
В ДНР свыше 27 тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 30.11.2023
В ДНР свыше 27 тысяч человек остаются без света
Более 27 тысяч бытовых потребителей остаются без электричества на территории ДНР в четверг, сообщило министерство угля и энергетики республики. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:19
2023-11-30T09:19
2023-11-30T09:19
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Более 27 тысяч бытовых потребителей остаются без электричества на территории ДНР в четверг, сообщило министерство угля и энергетики республики. "По состоянию на 7:00 30 ноября на территории ДНР остаются обесточенными 27277 бытовых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что штормовой ветер привел к многочисленным повреждениям электрических сетей, без света в регионе остается значительное количество абонентов. Минугля утром в понедельник уточняло, что у примерно 525 тысяч бытовых абонентов отключилась электроэнергия из-за сильного ветра. В среду утром, по данным ведомства, без света оставались около 23 тысяч бытовых абонентов.
https://ria.ru/20231129/uscherb-1912559785.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сильный шторм на черноморском побережье россии
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В ДНР свыше 27 тысяч человек остаются без света
Минугля: в ДНР свыше 27 тысяч бытовых абонентов остаются без света