Романтичный бизнес: от любви к свечам до создания собственного производства

Романтичный бизнес: от любви к свечам до создания собственного производства

Любой бизнес начинается с идеи. В далеком 2015 году из-за любви к домашним ароматическим свечам группа единомышленников решила занять нишу производства этой продукции. После чего переняли опыт успешных коллег по цеху и открыли в Подмосковье свое предприятие. Гендиректор компании Николай Афонский рассказал корреспонденту РИА Новости Жанне Летт о том, как пришла идея заниматься продажей свечей, с какими вызовами пришлось столкнуться на пути развития фирмы, а также с чего начать развитие своего бизнеса. Маленький свечной завод Компания "Русская свечная мануфактура" была создана в 2015 году людьми, которые любят свечи. Николай отметил, что идея заняться свечным бизнесом пришла к нему с партнерами случайно. "Выбирая направление бизнеса, мелькнуло в голове что-то романтичное - "Маленький свечной заводик". На тот момент этот бизнес нам показался достаточно простым и не требующим огромных вложений. Все мы достаточно трепетно относились к свечам, они были у нас дома, покупались на праздники в подарки. Тогда мы решили, что нас точно не хватает на российском рынке. Потому что качественные свечи тогда были только импортные и дорогие. Не каждый мог себе их позволить, поэтому нам захотелось вникнуть в эту тему и создать товар доступный для всех. И за соотношение цена-качество нам было не стыдно", - рассказал Афонский. И поделился, что изначально была задумка делать недорогой, но качественный товар. И вот уже восемь лет компания двигается в этом направлении. "Нам очень нравились свечи, мы знали многих зарубежных производителей. Но, конечно, одно дело купить свечи и использовать, а другое начать производить их самим. Конечно, тут для нас были вызовы. Изначально мы решили начать с чайных свечей, ведь на них самый большой спрос. Поездили по Европе, побывали на свечных производствах, европейская свечная культура, конечно, очень сильно развита. Там свечи очень востребованы, они в каждом доме есть. У них очень богатый опыт", - пояснил бизнесмен. Партнеры проехались по Старому Свету, пообщались с коллегами по ремеслу. По словам Николая, секретами они, конечно, не поделились, но некоторые полезные советы дали. Например, помогли выбрать достаточно бюджетную и хорошую производственную линию с высокой производительностью, дали советы по выбору ингредиентов и их поставщиков. Запуск производства Бизнесмены запустили производство в городе Фрязино и начали изготавливать чайные свечи. Но на деле все оказалось не так просто, огромное количество нюансов возникло по ходу дела - при подборе сырья, разработке рецептур, при налаживании технологических процессов. Кроме того, пришлось столкнуться с весьма стандартными трудностями: найти сбыт, предугадать желания покупателей, постоянно мониторить качество, в том числе и входящего сырья, пройти в сеть по нужной цене, не потеряв качество. "Методом проб и ошибок мы выпустили первую партию продукции. В дальнейшем стали дорабатывать все процессы и доработали до очень высокого уровня. Сейчас у нас целый завод, производящий десятки тысяч свечей в день, а наши клиенты - федеральные торговые сети, а также маркетплейсы, рестораны, кафе. Многие из этих сетей заказывают у нас продукцию под собственной торговой маркой, что говорит об их высокой степени доверия к нам, чем мы очень дорожим", - пояснил Афонский. Он отметил, что на пути становления компании трудности неизбежны - это нормальная ситуация. В этот период как раз закаляется характер компании, приобретается опыт, набиваются шишки. Однажды компания участвовала в тендере одной крупной торговой сети и отправила им образцы своей продукции. "Они звонят и говорят, что свечи очень хорошие, но есть один момент – мы не можем их поджечь. Мы подумали сперва, что это шутка, посмотрели на партию, которую выпустили, протестировали и действительно - не загораются. Выяснилось, что пришел бракованный фитиль, он не горит. Причем поставщик тогда был европейский, казалось бы, должен быть качественный, но ничто не идеально. Пришлось переделывать партию образцов и более внимательно относиться к входящему сырью", - пояснил Николай. Продвижение товара Как отмечают владельцы компании, выпустить партию товара – это полдела. Дальше его нужно реализовать. И тут бизнесмены столкнулись с очередным вызовом - кому продавать выпущенный товар и как попасть в торговые сети. "Вызов был принят. И мы стали развиваться. Искали контакты с помощью холодного обзвона, отправляли письма с предложениями, проводили встречи, участвовали в выставках, вели странички в соцсетях. В общем, использовали любые способы, чтобы нас заметили и захотели купить свечи", - рассказал Николай. И отметил, что немаловажным является и то, что предприниматели поняли, что нельзя стоять на месте, и начали расширять ассортимент. Запустили производство свечей в стаканах и банках различной емкости, потом наладили производство весьма популярных хозяйственных свечей. Потом появились свечи столбики, античные свечи. Усилия бизнесменов окупились и сейчас, по словам владельцев фирмы, их продукция особо не нуждается в рекламе, их знают по всей стране и торговые сети сами хотят с ними работать. "На нас активно работает "сарафанное радио" и я считаю, что это самое лучшее, когда о нас говорят люди, которые пробовали наши свечи и им понравилось. Недавно мы запустили линейку ароматических диффузоров и сейчас уже задумываемся о следующем уровне - это уже дорогая, премиальная линейка свечей", - сказал Николай. И поделился опытом продвижения для молодых свечных производств. По словам бизнесмена, маленьким начинающим компаниям стоит остановить свой выбор на соцсетях и маркетплейсах, потому что это самые доступные каналы привлечения клиентов, общения с ними, сбора обратной связи. "Мы тоже пользуемся маркетплейсами, но рассматриваем эти платформы в первую очередь не с точки зрения реализации товаров, а как некую рекламу товара и сбор обратной связи, потому что там очень много отзывов. Мы все это стараемся читать, изучать, чтобы стать лучше", - уточнил Николай. И пояснил, что средний покупатель свечей - это женщина 30-40 лет ухоженная, моложавая, обеспеченная. "Большинство наших покупателей все-таки женщины, потому что они больше стремятся создать в доме уют, романтическую атмосферу, продумывают подарки. Хотя сейчас достаточно много молодых людей интересуются свечами и диффузорами и, например, в прошлом году перед Новым годом я лично видел в одном из крупных магазинов как двое студентов набирали целую телегу наших свечей на подарки учителям и друзьям. Было удивительно приятно", - сказал Афонский. Главное – баланс компонентов Примечательно, что пчелиный воск в составе свечи, по словам Николая, является дорогим и не востребованным продуктом. Отдельно купить воск и другие компоненты у компании нельзя. Гораздо интересней для бизнесменов продавать готовый продукт, качеству которого они уделяют пристальное внимание. "Мне кажется, наше преимущество заключается в том, что в искреннем порыве сделать по-настоящему качественный и доступный товар, у нас получилось создать очень сбалансированные продукты. Все дело в умении соблюсти этот баланс компонентов, ну и щепотка стараний. Мы просто создали продукт, который люди хотят покупать, и он сам себя рекламирует", - пояснил бизнесмен. На вопрос, какие свечи являются самыми популярными, Николай отметил, что хорошо покупается категория свеча в банке, которая может выглядеть совершенно по-разному за счет тары – ведь банка может быть простая, а может быть и эксклюзивная. По словам Николая, применение свечей среди покупателей самое разное, все зависит от вида продукции. Кому-то они нужны для души, уюта, кому-то для медитаций, ароматизации помещений. Кто-то покупает их в подарок, а кому-то они необходимы для элементарного освещения. "Чайные свечи используются для поддержания температуры в чайнике, летом достаточно популярны антимоскитные свечи против комаров. А еще недавно я узнал, что рыбаки и охотники используют свечи для обогрева палаток в холодное время года. Однажды был запрос на изготовление специальных больших свечей для поддержания температуры в промышленных теплицах", - рассказал бизнесмен. Сезон свечей Афонский отметил, что период с октября по март для свечников – это самый высокий сезон. Летом свечи не так востребованы - дачи, отпуска, период повышенной активности на свежем воздухе. "Другое дело осень, зима - на улице сыро, промозгло, все работают, учатся, в свободное время навещают друзей и родных или наоборот принимают их у себя дома. Ну и конечно праздники - Новый год, потом Рождество, Старый Новый год, День святого Валентина, 8 Марта - все это лучшее время для покупки и использования свечей и каждый год мы пытаемся подготовиться к нашему высокому сезону заранее", - сказал Афонский. При этом он отметил, что бывает крайне трудно предугадать запросы покупателей - например, в каком-то году лучше идут свечи в стаканах, а в следующем году в это же самое время почему-то особым спросом пользуются свечи в банках. "В один год все хотят золотые столбики, а на следующий - золото и серебро уже никому не нужны, а в моде красный металлик. Единственное что точно всегда известно - это то, что чайные свечи без аромата 100% будут нужны в огромных количествах в это время", - сказал Афонский. Развитие компании Он отметил, что один из самых актуальных вопросов для компании сейчас является импортозамещение, которое пока получается осуществить только частично. Ведь часть компонентов крайне сложно найти на российском рынке – есть проблемы с фитилем, отдушками. С красителями получше ситуация - есть молодые и достойные российские компании. "Для нашего пути вперед необходимо постоянно развиваться. Это значит расширять ассортимент, увеличивать производственные мощности, работать над технологией - это задача минимум. Больше распространяться по торговым сетям, маркетплейсам, в местах продаж. Если ты попадаешь на полку торговых сетей и покупатель доверяет тебе свой выбор, то тут нужно быть готовым удовлетворить любые потребности", - сказал Афонский. И добавил, что также для компании сейчас актуален поиск надежных кадров и конкуренция с Китаем. В настоящее время фирма работает с дружественными странами – Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. "А дальше возможно когда-нибудь наш покупатель скажет: "Definitely I like this candle" и мы должны быть к этому готовы", - отметил Николай.

