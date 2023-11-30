Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба
© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramВстреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным
Встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным
ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали до 100%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона провел встречу с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным. Подразделение холдинга представлено в Хабаровском крае, это управляющая компания "Бамстроймеханизация" (БСМ) - генеральный подрядчик работ по модернизации Восточного полигона РЖД. В этом году объем работ только в регионе превысит 100 миллиардов рублей.
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"В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в реализации которого будет задействован коллектив "БСМ"... Довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба до 100% в Хабаровском крае - задача на ближайшие три года", - написал Дегтярев.
Кроме того, отметил губернатор, на встрече договорились о том, что "Бамстроймеханизация" переезжает и будет зарегистрирована в Хабаровске. Налоговая база и поступления в краевую казну вырастут кратно, указал Дегтярев. Также регион окажет содействие ГК "1520" в подборе участка для строительства штаб-квартиры.
"Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - стратегически важный для нашего региона проект: от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей наших морских портов Ванино и Советская Гавань", - напомнил глава региона.
Также на встрече обсудили участие БСМ в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже снабжают строителей своей продукцией, уточнил губернатор.