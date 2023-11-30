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Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба - РИА Новости, 30.11.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:08 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/stroitelstvo-1912816556.html
Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба
Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба - РИА Новости, 30.11.2023
Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба
В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:08
2023-11-30T10:08
хабаровский край
хабаровский край
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михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали до 100%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона провел встречу с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным. Подразделение холдинга представлено в Хабаровском крае, это управляющая компания "Бамстроймеханизация" (БСМ) - генеральный подрядчик работ по модернизации Восточного полигона РЖД. В этом году объем работ только в регионе превысит 100 миллиардов рублей. "В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в реализации которого будет задействован коллектив "БСМ"... Довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба до 100% в Хабаровском крае - задача на ближайшие три года", - написал Дегтярев. Кроме того, отметил губернатор, на встрече договорились о том, что "Бамстроймеханизация" переезжает и будет зарегистрирована в Хабаровске. Налоговая база и поступления в краевую казну вырастут кратно, указал Дегтярев. Также регион окажет содействие ГК "1520" в подборе участка для строительства штаб-квартиры. "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - стратегически важный для нашего региона проект: от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей наших морских портов Ванино и Советская Гавань", - напомнил глава региона. Также на встрече обсудили участие БСМ в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже снабжают строителей своей продукцией, уточнил губернатор.
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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, ржд
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, РЖД

Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба

© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramВстреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным
Встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК 1520 Алексеем Крапивиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали до 100%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона провел встречу с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным. Подразделение холдинга представлено в Хабаровском крае, это управляющая компания "Бамстроймеханизация" (БСМ) - генеральный подрядчик работ по модернизации Восточного полигона РЖД. В этом году объем работ только в регионе превысит 100 миллиардов рублей.
«
"В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в реализации которого будет задействован коллектив "БСМ"... Довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба до 100% в Хабаровском крае - задача на ближайшие три года", - написал Дегтярев.
Кроме того, отметил губернатор, на встрече договорились о том, что "Бамстроймеханизация" переезжает и будет зарегистрирована в Хабаровске. Налоговая база и поступления в краевую казну вырастут кратно, указал Дегтярев. Также регион окажет содействие ГК "1520" в подборе участка для строительства штаб-квартиры.
"Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - стратегически важный для нашего региона проект: от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей наших морских портов Ванино и Советская Гавань", - напомнил глава региона.
Также на встрече обсудили участие БСМ в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже снабжают строителей своей продукцией, уточнил губернатор.
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