https://ria.ru/20231130/stroitelstvo-1912816556.html

Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба

Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба - РИА Новости, 30.11.2023

Дегтярев: в Хабаровском крае локализуют производство для БАМа и Транссиба

В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:08

2023-11-30T10:08

2023-11-30T10:08

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае поставлена задача на ближайшие три года довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали до 100%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона провел встречу с руководителем крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК "1520" Алексеем Крапивиным. Подразделение холдинга представлено в Хабаровском крае, это управляющая компания "Бамстроймеханизация" (БСМ) - генеральный подрядчик работ по модернизации Восточного полигона РЖД. В этом году объем работ только в регионе превысит 100 миллиардов рублей. "В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в реализации которого будет задействован коллектив "БСМ"... Довести локализацию производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба до 100% в Хабаровском крае - задача на ближайшие три года", - написал Дегтярев. Кроме того, отметил губернатор, на встрече договорились о том, что "Бамстроймеханизация" переезжает и будет зарегистрирована в Хабаровске. Налоговая база и поступления в краевую казну вырастут кратно, указал Дегтярев. Также регион окажет содействие ГК "1520" в подборе участка для строительства штаб-квартиры. "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - стратегически важный для нашего региона проект: от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей наших морских портов Ванино и Советская Гавань", - напомнил глава региона. Также на встрече обсудили участие БСМ в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже снабжают строителей своей продукцией, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20231124/poezda-1911398210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, ржд