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Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах - РИА Новости, 30.11.2023
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02:52 30.11.2023
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Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах
Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах - РИА Новости, 30.11.2023
Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах
Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России, в том числе Черноморского побережья,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:52
2023-11-30T02:52
россия
краснодарский край
севастополь
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России, в том числе Черноморского побережья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что аналогичные риски существуют в Крыму, Севастополе, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, где не исключается вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в пониженных местах населенных пунктов.
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россия, краснодарский край, севастополь, внии гочс, происшествия
Россия, Краснодарский край, Севастополь, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах

ВНИИ ГОЧС: вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон в Ростовской области
Река Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Река Дон в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России, в том числе Черноморского побережья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья", - говорится в сообщении на сайте института.
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Отмечается, что аналогичные риски существуют в Крыму, Севастополе, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, где не исключается вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в пониженных местах населенных пунктов.
 
РоссияКраснодарский крайСевастопольВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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