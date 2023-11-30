https://ria.ru/20231130/stikhiya-1912788666.html

Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах

Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах - РИА Новости, 30.11.2023

Вода в реках может подняться до опасных уровней в южных регионах

Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России, в том числе Черноморского побережья,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:52

2023-11-30T02:52

2023-11-30T02:52

россия

краснодарский край

севастополь

внии гочс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222534_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b7fde1a4a7456de5f79bfc66a6db90a6.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России, в том числе Черноморского побережья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что аналогичные риски существуют в Крыму, Севастополе, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, где не исключается вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в пониженных местах населенных пунктов.

https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912216518.html

россия

краснодарский край

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, севастополь, внии гочс, происшествия