https://ria.ru/20231130/stend-1912962850.html

Сто тысяч человек посетили павильон "Первые в России — стране возможностей"

Сто тысяч человек посетили павильон "Первые в России — стране возможностей" - РИА Новости, 30.11.2023

Сто тысяч человек посетили павильон "Первые в России — стране возможностей"

Более чем за три недели работы Международной выставки-форума "Россия" экспозицию Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и президентской... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:56

2023-11-30T18:56

2023-11-30T18:56

москва

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более чем за три недели работы Международной выставки-форума "Россия" экспозицию Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и президентской платформы "Россия – страна возможностей" посетили свыше 100 тысяч жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба "Движения Первых"Экспозиция посвящена мечтам и достижениям. Восемь залов разделены на тематические зоны и представляют из себя интерактивное шоу с применением современных технологий."Более 100 тысяч человек смогли увидеть визуализацию своей мечты на экспозиции "Движения Первых" и президентской платформы "Россия – страна возможностей". <…> Для нас особенно важно, что экспозицию в составе организованных групп, посетили более 15 тысяч детей из 64 регионов России. Вдохновить ребят на поиск себя и реализацию своей мечты на благо общества – важная задача "Движения", – сказал председатель правления "Движения Первых" Григорий Гуров, слова которого цитирует пресс-служба.Стотысячным посетителем экспозиции "Первые в России – стране возможностей", которая расположилась в павильоне №1 ВДНХ, стал Артем Зарипов из Ханты-Мансийского автономного округа. Юбилейному гостю вручили подарки."Первый павильон на ВДНХ останется в памяти надолго, потому что я не только приехал в Москву, но и побывал в таком потрясающе красивом павильоне! Мне понравилась сама идея экспозиции про мечту, меня очень тронуло — больше всего впечатлил зал с героями прошлого, где был Пушкин, Менделеев. Сам я мечтаю стать чемпионом мира по бодибилдингу, и работаю над этим. И я совсем не ожидал, что стану 100-тысячным посетителем. Сначала я не поверил, очень удивлен и меня переполняют эмоции — это настолько неожиданно было", — сказал Зарипов.Гостей экспозиции встречает девочка из будущего по имени Вера. Она в качестве проводника знакомит посетителей с героями прошлого — учеными, первооткрывателями, писателями, музыкантами помогает сформулировать и загадать свою мечту в настоящем и после дает возможность заглянуть в будущее."Павильон №1 - "центральный" на ВДНХ" - собирает все больше гостей! Экспозицию "Первые в России – стране возможностей" уже увидели более 100 финалистов нашего конкурса для блогеров "ТопБЛОГ". Павильон также посетили демобилизованные студенты из Донецкой и Луганской народных республик – выпускники проекта "Спасибо, братцы". Активно проводят <…> экскурсии наши послы гостеприимства регионов России – выпускники конкурса "Мастера гостеприимства". На этой неделе выставку-форум посетили финалисты третьего сезона конкурса "Флагманы образования" – педагоги и профильные управленцы. В Павильоне №1 уже побывали школьники, студенты, семьи, а также блогеры-миллионники, известные люди, государственные и общественные деятели. Экспозицию действительно стоит увидеть своими глазами. Приглашаем всех до 12 апреля в наш Павильон №1", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова.В павильоне №1 посетители могут поучаствовать в работе мини-лабораторий, посвященных генной инженерии, аэродинамике, термоядерному синтезу. А еще у гостей есть возможность получить доступ к библиотеке знаний. Один из залов экспозиции посвящен силе характера, где известные люди, среди которых гимнастки Дина и Арина Аверины, шахматист Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, певец Олег Газманов и другие рассказывают о том, как достичь успеха.

https://ria.ru/20231107/proekt-1907900600.html

https://ria.ru/20230613/gurov-1877739395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия"