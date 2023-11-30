https://ria.ru/20231130/ssha-1912790093.html

Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России

Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России - РИА Новости, 30.11.2023

Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России

Всем меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T03:10

2023-11-30T03:10

2023-11-30T03:10

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Всем меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана. "Больше американцев (ранее) называли Россию величайшей угрозой (31% в 2022 году и 24% в 2023 году)", - говорится в докладе института. При этом 31% опрошенных считают, что в конфликте на Украине побеждает России, чуть больше четверти респондентов (27%) полагают, что в конфликте преимущество у Киева. Более половины американцев (51%) в качестве главной угрозы видят КНР. В 2022 году таких было 43%, а в 2018 году - 21%. Все больше людей также выступают за отправку американских войск на защиту Тайваня в случае нападения на остров. Если в 2019 году такую меру поддерживали 39% респондентов, то в 2023 году в ее пользу высказались 46% опрошенных. Опрос проводился с 27 октября по 5 ноября, в нем приняли участие 2506 респондентов, хотя большая часть вопросов задавалась половине опрошенных. Для них погрешность составляет 2,8%.

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в мире, россия, украина, сша