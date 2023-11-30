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Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России - РИА Новости, 30.11.2023
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03:10 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ssha-1912790093.html
Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России
Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России - РИА Новости, 30.11.2023
Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России
Всем меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:10
2023-11-30T03:10
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Всем меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана. "Больше американцев (ранее) называли Россию величайшей угрозой (31% в 2022 году и 24% в 2023 году)", - говорится в докладе института. При этом 31% опрошенных считают, что в конфликте на Украине побеждает России, чуть больше четверти респондентов (27%) полагают, что в конфликте преимущество у Киева. Более половины американцев (51%) в качестве главной угрозы видят КНР. В 2022 году таких было 43%, а в 2018 году - 21%. Все больше людей также выступают за отправку американских войск на защиту Тайваня в случае нападения на остров. Если в 2019 году такую меру поддерживали 39% респондентов, то в 2023 году в ее пользу высказались 46% опрошенных. Опрос проводился с 27 октября по 5 ноября, в нем приняли участие 2506 респондентов, хотя большая часть вопросов задавалась половине опрошенных. Для них погрешность составляет 2,8%.
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
Опрос в США вывил улучшение отношения американцев к России

Опрос: все меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Всем меньше американцев считают Россию крупнейшей угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана.
«
"Больше американцев (ранее) называли Россию величайшей угрозой (31% в 2022 году и 24% в 2023 году)", - говорится в докладе института. При этом 31% опрошенных считают, что в конфликте на Украине побеждает России, чуть больше четверти респондентов (27%) полагают, что в конфликте преимущество у Киева.
Более половины американцев (51%) в качестве главной угрозы видят КНР. В 2022 году таких было 43%, а в 2018 году - 21%. Все больше людей также выступают за отправку американских войск на защиту Тайваня в случае нападения на остров. Если в 2019 году такую меру поддерживали 39% респондентов, то в 2023 году в ее пользу высказались 46% опрошенных.
Опрос проводился с 27 октября по 5 ноября, в нем приняли участие 2506 респондентов, хотя большая часть вопросов задавалась половине опрошенных. Для них погрешность составляет 2,8%.
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