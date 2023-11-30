https://ria.ru/20231130/ssha-1912783833.html

США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ

США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Только везение помогло США избежать более серьезных жертв в результате атак на их базы на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:04

2023-11-30T01:04

2023-11-30T01:04

в мире

сша

ирак

ближний восток

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Только везение помогло США избежать более серьезных жертв в результате атак на их базы на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских военных чиновников. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 66 раз, при этом пострадали 62 человека. "Только удача спасла США от более серьезных жертв", - говорится в сообщении издания. Например, 25 октября атаке подверглась база в столице Иракского Курдистана Эрбиле, однако использованный при нападении дрон со взрывчаткой так и не взорвался. "Несколько военнослужащих, скорее всего, были бы ранены или убиты в случае взрыва", - пишет газета со ссылкой на чиновника.

https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912781663.html

https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html

сша

ирак

ближний восток

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в мире, сша, ирак, ближний восток, министерство обороны сша