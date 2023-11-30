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США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ
США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Только везение помогло США избежать более серьезных жертв в результате атак на их базы на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:04
2023-11-30T01:04
2023-11-30T01:04
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Только везение помогло США избежать более серьезных жертв в результате атак на их базы на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских военных чиновников. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 66 раз, при этом пострадали 62 человека. "Только удача спасла США от более серьезных жертв", - говорится в сообщении издания. Например, 25 октября атаке подверглась база в столице Иракского Курдистана Эрбиле, однако использованный при нападении дрон со взрывчаткой так и не взорвался. "Несколько военнослужащих, скорее всего, были бы ранены или убиты в случае взрыва", - пишет газета со ссылкой на чиновника.
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912781663.html
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в мире, сша, ирак, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Ближний Восток, Министерство обороны США
США повезло избежать более серьезных жертв на Ближнем Востоке, пишут СМИ
NYT: США повезло избежать более серьезных жертв при атаках на Ближнем Востоке