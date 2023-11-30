https://ria.ru/20231130/sponsory-1912932288.html

Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны"

Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 30.11.2023

Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг в своем Telegram-канале, что внесло бельгийского оператора газовой системы... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:24

2023-11-30T15:24

2023-11-30T15:24

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг в своем Telegram-канале, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны". "Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину. НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК. Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро, а значит так или иначе профинансировали ее военный бюджет. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20231102/nestle-1906909385.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире