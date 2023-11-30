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Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 30.11.2023
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15:24 30.11.2023
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Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны"
Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 30.11.2023
Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны"
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг в своем Telegram-канале, что внесло бельгийского оператора газовой системы... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:24
2023-11-30T15:24
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг в своем Telegram-канале, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны". "Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину. НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК. Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро, а значит так или иначе профинансировали ее военный бюджет. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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украина, в мире
Украина, В мире
Украина внесла оператора газовой системы Fluxys в список "спонсоров войны"

НАПК Украины: оператора газовой системы Fluxys внесли в список спонсоров войны

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг в своем Telegram-канале, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны".
"Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину. НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК.
Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро, а значит так или иначе профинансировали ее военный бюджет.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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