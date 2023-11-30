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Спецоперация, 30 ноября: в Крыму задержали украинского шпиона - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 30.11.2023 (обновлено: 19:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912996689.html
Спецоперация, 30 ноября: в Крыму задержали украинского шпиона
Спецоперация, 30 ноября: в Крыму задержали украинского шпиона - РИА Новости, 30.11.2023
Спецоперация, 30 ноября: в Крыму задержали украинского шпиона
О задержании агента киевского режима, ходе спецоперации и упадке интереса западной общественности к Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:53
2023-11-30T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ближний восток
верховная рада украины
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. О задержании агента киевского режима, ходе спецоперации и упадке интереса западной общественности к Украине — в материале РИА Новости.Задержание украинского агентаФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского агента, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией. Как уточнили в Центре общественных связей российской спецслужбы, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с задержанием. На нем один из оперативников объясняет преступнику, что против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (госизмена в форме шпионажа). Ход операцииПожизненное заключение для украинского морпехаВерховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Ивана Тарана за убийство семерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в республиканской прокуратуре.Установлено, что четверых он расстрелял из автомата, при этом одной женщине удалось спастись, притворившись мертвой. Позднее он убил еще двоих на территории частного домовладения, а затем вместе с сослуживцем расстрелял двух проезжавших на велосипедах мужчин. Еще одного боевика "Азова"* Максима Рожевецкого, который застрелил в Мариуполе мирную жительницу, Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы. В свою очередь, Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая прошлого года. Мужчина, завербованный ГУР Минобороны Украины, получил информацию о тайнике с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. Девятого мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сбросив два боеприпаса с беспилотника. Они также выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 миллиметра.Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении здания автотранспортного предприятия после ракетного обстрела Калининского района со стороны украинских войск. Пострадавших нет, уточнил глава города. Украина на грани капитуляцииБывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х написал, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини. По его мнению, чем скорее глава киевского режима уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него.При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, заявила, что неудачи Украины на поле боя говорят о том, что поддержку киевских властей следует не прекратить, а нарастить.Она также утверждает, что в следующем году ЕС сможет производить миллион боеприпасов ежегодно. При этом глава Евросовета Шарль Мишель ранее отметил, что выйти на такой уровень до марта 2024 года будет невозможно. Кроме того, по его словам, потребуются дополнительные несколько месяцев.В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала упадок интереса общественности к Украине фатальным и призвала сделать все возможное, чтобы поддержать Киев на пути к "миру, свободе и безопасности". Свою озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина выпала из фокуса, в интервью агентству "Киодо" выразил и Владимир Зеленский. Рост недоверия в ВСУ к руководству страныПленный солдат Александр Михайленко в видеоролике, опубликованном Минобороны России, признался, что у большинства украинских военнослужащих растет недоверие к командованию армией и руководству страны. По его словам, многие задумываются о том, чтобы развернуть оружие и идти на Киев, чтобы положить конец беспределу. Зеленский и главнокомандующий загоняют людей на верную смерть, подчеркнул он.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области ночью дважды объявляли воздушную тревогу. Кроме того, призыв пройти в укрытия в течение дня звучал в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Украинские СМИ также писали о взрывах в Кривом Роге и Николаеве. Как сообщили в "Укрэнерго", ночью теплоэлектроцентраль на юге страны получила повреждения.Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о получении средств на закупку у Франции дополнительной партии самоходных артиллерийских установок CAESAR. При этом он отметил, что ВСУ хотелось бы получить больше пушек.В Верховной раде зарегистрировали новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Задержание в Крыму агента украинских спецслужб. Видео ФСБ России
Украинский агент задержан в Крыму, он собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией, сообщает ФСБ РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Верховная Рада Украины, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Алексей Кулемзин (Донецк), Херсон, Мариуполь
Спецоперация, 30 ноября: в Крыму задержали украинского шпиона

ФСБ в Крыму задержала украинского агента, который шпионил за Росгвардией

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Боец спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. О задержании агента киевского режима, ходе спецоперации и упадке интереса западной общественности к Украине — в материале РИА Новости.

Задержание украинского агента

ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского агента, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией.
Как уточнили в Центре общественных связей российской спецслужбы, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с задержанием. На нем один из оперативников объясняет преступнику, что против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (госизмена в форме шпионажа).

Ход операции

  • Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях;
  • Они также нанесли поражение живой силе армии противника в различных районах ДНР и Запорожской области;
  • Потери украинских войск составили до 750 солдат, танк, шесть боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37;
  • Российские авиация и артиллерия поразили тыловой командный пункт и командно-наблюдательный пункт ВСУ, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18;
  • Система ПВО сбила девять украинских беспилотников.
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Пожизненное заключение для украинского морпеха

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Ивана Тарана за убийство семерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в республиканской прокуратуре.
Установлено, что четверых он расстрелял из автомата, при этом одной женщине удалось спастись, притворившись мертвой. Позднее он убил еще двоих на территории частного домовладения, а затем вместе с сослуживцем расстрелял двух проезжавших на велосипедах мужчин.
Еще одного боевика "Азова"* Максима Рожевецкого, который застрелил в Мариуполе мирную жительницу, Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы.
В свою очередь, Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Павла Запорожца по делу о покушении на теракт в Херсоне 9 Мая прошлого года.
Мужчина, завербованный ГУР Минобороны Украины, получил информацию о тайнике с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. Девятого мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан.
Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сбросив два боеприпаса с беспилотника. Они также выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 миллиметра.
Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении здания автотранспортного предприятия после ракетного обстрела Калининского района со стороны украинских войск. Пострадавших нет, уточнил глава города.
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Украина на грани капитуляции

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х написал, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини. По его мнению, чем скорее глава киевского режима уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, заявила, что неудачи Украины на поле боя говорят о том, что поддержку киевских властей следует не прекратить, а нарастить.
Она также утверждает, что в следующем году ЕС сможет производить миллион боеприпасов ежегодно. При этом глава Евросовета Шарль Мишель ранее отметил, что выйти на такой уровень до марта 2024 года будет невозможно. Кроме того, по его словам, потребуются дополнительные несколько месяцев.
В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала упадок интереса общественности к Украине фатальным и призвала сделать все возможное, чтобы поддержать Киев на пути к "миру, свободе и безопасности".
Свою озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина выпала из фокуса, в интервью агентству "Киодо" выразил и Владимир Зеленский.
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Вчера, 08:00

Рост недоверия в ВСУ к руководству страны

Пленный солдат Александр Михайленко в видеоролике, опубликованном Минобороны России, признался, что у большинства украинских военнослужащих растет недоверие к командованию армией и руководству страны. По его словам, многие задумываются о том, чтобы развернуть оружие и идти на Киев, чтобы положить конец беспределу. Зеленский и главнокомандующий загоняют людей на верную смерть, подчеркнул он.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области ночью дважды объявляли воздушную тревогу. Кроме того, призыв пройти в укрытия в течение дня звучал в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Украинские СМИ также писали о взрывах в Кривом Роге и Николаеве. Как сообщили в "Укрэнерго", ночью теплоэлектроцентраль на юге страны получила повреждения.
Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о получении средств на закупку у Франции дополнительной партии самоходных артиллерийских установок CAESAR. При этом он отметил, что ВСУ хотелось бы получить больше пушек.
В Верховной раде зарегистрировали новый проект закона о демобилизации, предполагающий увольнение военных со службы через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийБлижний ВостокВерховная Рада УкраиныШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзАлексей Кулемзин (Донецк)ХерсонМариуполь
 
 
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