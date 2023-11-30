https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912908012.html
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.11.2023
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:14
2023-11-30T14:14
2023-11-30T14:25
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
киев
россия
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Константиновка
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял до ста военных, танк и технику на Южнодонецком направлении