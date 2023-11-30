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Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении

Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.11.2023

Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:14

2023-11-30T14:14

2023-11-30T14:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

киев

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка