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Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 30.11.2023 (обновлено: 14:25 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912908012.html
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.11.2023
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:14
2023-11-30T14:25
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
константиновка
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Константиновка
Киев потерял до ста военных и танк на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял до ста военных, танк и технику на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили до 100 украинских военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКонстантиновка
 
 
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