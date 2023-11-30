Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы - РИА Новости, 30.11.2023
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы
Многие украинские военнослужащие на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования и идти на самоубийственные "мясные" штурмы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:44
2023-11-30T07:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Многие украинские военнослужащие на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования и идти на самоубийственные "мясные" штурмы, сообщил РИА Новости пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк. "В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо", - сказал военнопленный. Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября 2023 года в Херсоноской области на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы

Пленный: украинские морпехи на Херсонщине отказываются идти в "мясные" штурмы

© AP Photo / Alex BabenkoВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Многие украинские военнослужащие на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования и идти на самоубийственные "мясные" штурмы, сообщил РИА Новости пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк.
"В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо", - сказал военнопленный.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ
Вчера, 07:39
Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября 2023 года в Херсоноской области на левом берегу Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала