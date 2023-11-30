https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы - РИА Новости, 30.11.2023
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы
Многие украинские военнослужащие на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования и идти на самоубийственные "мясные" штурмы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:44
2023-11-30T07:44
2023-11-30T07:44
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Многие украинские военнослужащие на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования и идти на самоубийственные "мясные" штурмы, сообщил РИА Новости пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк. "В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо", - сказал военнопленный. Нестерюк сдался в плен российской армии 22 ноября 2023 года в Херсоноской области на левом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Пленный рассказал, как в ВСУ отказываются идти в "мясные" штурмы
Пленный: украинские морпехи на Херсонщине отказываются идти в "мясные" штурмы