https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ - РИА Новости, 30.11.2023
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ
Проблемы со связью в подразделениях украинских войск зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:39
2023-11-30T07:39
2023-11-30T07:47
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы со связью в подразделениях украинских войск зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На ряде направлений вооруженные формирования Украины испытывают проблемы с связью", - рассказал Марочко. По его словам, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях украинские военнослужащие чаще стали выходить в эфир по незащищенным каналам связи. "Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли с спутниковой защищенной связью", - пояснил собеседник агентства.
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ
Марочко: в ВСУ зафиксировали проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы со связью в подразделениях украинских войск зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На ряде направлений вооруженные формирования Украины испытывают проблемы с связью", - рассказал Марочко.
По его словам, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях украинские военнослужащие чаще стали выходить в эфир по незащищенным каналам связи.
"Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли с спутниковой защищенной связью", - пояснил собеседник агентства.
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