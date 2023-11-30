https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html

Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ

Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ - РИА Новости, 30.11.2023

Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ

Проблемы со связью в подразделениях украинских войск зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T07:39

2023-11-30T07:39

2023-11-30T07:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы со связью в подразделениях украинских войск зафиксированы на Купянском, Краснолиманском и Донецком участках фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На ряде направлений вооруженные формирования Украины испытывают проблемы с связью", - рассказал Марочко. По его словам, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях украинские военнослужащие чаще стали выходить в эфир по незащищенным каналам связи. "Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли с спутниковой защищенной связью", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231130/skhema-1912797024.html

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность