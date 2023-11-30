Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 30.11.2023 (обновлено: 09:05 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912795664.html
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино - РИА Новости, 30.11.2023
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:03
2023-11-30T09:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600632_0:375:2897:2005_1920x0_80_0_0_8e08e92c755d42b0a713ea6156289648.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения&quot;, — рассказали в оборонном ведомстве.Для удара военнослужащие использовали гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра, добавили в министерстве.В результате удалось уничтожить бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Запорожском направлении в районах Каменского и Работино ВСУ потеряли около 55 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артсистему М777.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600632_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_42fcb6643d0caf8c7c4f56ae33d2cf05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино

МО: российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения", — рассказали в оборонном ведомстве.

Для удара военнослужащие использовали гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра, добавили в министерстве.
В результате удалось уничтожить бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Запорожском направлении в районах Каменского и Работино ВСУ потеряли около 55 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артсистему М777.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала