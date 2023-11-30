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Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино - РИА Новости, 30.11.2023
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:03
2023-11-30T06:03
2023-11-30T09:05
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ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения", — рассказали в оборонном ведомстве.Для удара военнослужащие использовали гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра, добавили в министерстве.В результате удалось уничтожить бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Запорожском направлении в районах Каменского и Работино ВСУ потеряли около 55 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артсистему М777.
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Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
МО: российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
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"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения", — рассказали в оборонном ведомстве.
Для удара военнослужащие использовали гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра, добавили в министерстве.
В результате удалось уничтожить бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Запорожском направлении в районах Каменского и Работино ВСУ потеряли около 55 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артсистему М777.
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