https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912980729.html
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2023
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:53
2023-11-30T17:53
2023-11-30T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
минск
белоруссия
александр лукашенко
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "По приглашению Александра Григорьевича (Лукашенко) мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, Беларусь сегодня входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области (около 2,7 миллиарда долларов за полугодие) и является главным партнером Подмосковья по экспорту (более 1 миллиарда долларов). Из Подмосковья в Беларусь поставляются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. Белорусский импорт при этом состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели.
https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html
московская область (подмосковье)
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), минск, белоруссия, александр лукашенко, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Андрей Воробьев
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"По приглашению Александра Григорьевича (Лукашенко) мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - сказал Воробьев
, слова которого приводятся в сообщении.
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
По данным пресс-службы, Беларусь сегодня входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области (около 2,7 миллиарда долларов за полугодие) и является главным партнером Подмосковья по экспорту (более 1 миллиарда долларов).
Из Подмосковья в Беларусь поставляются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. Белорусский импорт при этом состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели.