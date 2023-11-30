https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912980729.html

Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества

Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2023

Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:53

2023-11-30T17:53

2023-11-30T17:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

минск

белоруссия

александр лукашенко

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "По приглашению Александра Григорьевича (Лукашенко) мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, Беларусь сегодня входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области (около 2,7 миллиарда долларов за полугодие) и является главным партнером Подмосковья по экспорту (более 1 миллиарда долларов). Из Подмосковья в Беларусь поставляются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. Белорусский импорт при этом состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели.

https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html

московская область (подмосковье)

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), минск, белоруссия, александр лукашенко, андрей воробьев