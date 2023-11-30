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Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:53 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912980729.html
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2023
Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:53
2023-11-30T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
минск
белоруссия
александр лукашенко
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "По приглашению Александра Григорьевича (Лукашенко) мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, Беларусь сегодня входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области (около 2,7 миллиарда долларов за полугодие) и является главным партнером Подмосковья по экспорту (более 1 миллиарда долларов). Из Подмосковья в Беларусь поставляются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. Белорусский импорт при этом состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), минск, белоруссия, александр лукашенко, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Андрей Воробьев

Воробьев планирует встретиться с Лукашенко для обсуждения сотрудничества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует посетить Минск и провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для более комплексного обсуждения аспектов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"По приглашению Александра Григорьевича (Лукашенко) мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным пресс-службы, Беларусь сегодня входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области (около 2,7 миллиарда долларов за полугодие) и является главным партнером Подмосковья по экспорту (более 1 миллиарда долларов).
Из Подмосковья в Беларусь поставляются электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. Белорусский импорт при этом состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоАндрей Воробьев
 
 
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