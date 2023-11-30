https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912926607.html

Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами

Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами - РИА Новости, 30.11.2023

Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или иностранной организацией, РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:07

2023-11-30T15:07

2023-11-30T15:07

безопасность

москва

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Харламову А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства, не уточняя фабулу дела. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы за "установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации". Это сотрудничество становится уголовно наказуемым, если осуществляется "в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Две недели назад по аналогичной статье был арестован россиян Александр Григорьев. В обоих случаях обстоятельства предполагаемого преступления не раскрываются.

https://ria.ru/20231130/predosterezhenie-1912791301.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, москва, россия