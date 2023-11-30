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Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами - РИА Новости, 30.11.2023
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15:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912926607.html
Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами
Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами - РИА Новости, 30.11.2023
Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или иностранной организацией, РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:07
2023-11-30T15:07
безопасность
москва
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Харламову А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства, не уточняя фабулу дела. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы за "установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации". Это сотрудничество становится уголовно наказуемым, если осуществляется "в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Две недели назад по аналогичной статье был арестован россиян Александр Григорьев. В обоих случаях обстоятельства предполагаемого преступления не раскрываются.
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безопасность, москва, россия
Безопасность, Москва, Россия
Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами

Суд арестовал россиянина Харламова по делу о сотрудничестве с иностранцами

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Харламов по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде.
"Харламову А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства, не уточняя фабулу дела.
Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы за "установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации". Это сотрудничество становится уголовно наказуемым, если осуществляется "в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".
Две недели назад по аналогичной статье был арестован россиян Александр Григорьев. В обоих случаях обстоятельства предполагаемого преступления не раскрываются.
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