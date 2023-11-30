https://ria.ru/20231130/sneg-1912833357.html

Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых "мокрых", сообщили в Метеобюро

Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых "мокрых", сообщили в Метеобюро - РИА Новости, 30.11.2023

Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых "мокрых", сообщили в Метеобюро

Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых "мокрых" с 1879 года, набрав за месяц более 80 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:53

2023-11-30T10:53

2023-11-30T10:53

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых "мокрых" с 1879 года, набрав за месяц более 80 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "По количеству свежевыпавшего снега ноябрь 2023 года войдет в число самых "снежных" за последние 25 лет. А по сумме осадков за месяц, более 80 мм, завершит десятку самых "мокрых" с 1879 года", - рассказала Позднякова. Она отметила, что южный циклон за ночь 30 ноября подбросил снега в столичный регион. В среднем по Москве количество свежевыпавшего снега за ночь составило 4 сантиметра.

https://ria.ru/20231130/aviareysy-1912812105.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода