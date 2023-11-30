https://ria.ru/20231130/skhemy-1912912321.html

Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах

Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах - РИА Новости, 30.11.2023

Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах

Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

экономика

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность – это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе – это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. И когда люди не знают, просто покупаются. Рост в три раза в этом году", – сказал Чиханчин. "Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее", – добавил он. По его словам, Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 миллиарда рублей. Кроме того, Чиханчин доложил об успешном решении проблемы с отмыванием незаконных средств с помощью неправомерного взыскания денег через суды с использованием фиктивных документов. "Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда (рублей – ред.)", – сообщил глава Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905558970.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)