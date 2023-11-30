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Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах - РИА Новости, 30.11.2023
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14:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/skhemy-1912912321.html
Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах
Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах - РИА Новости, 30.11.2023
Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах
Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:27
2023-11-30T14:27
экономика
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность – это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе – это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. И когда люди не знают, просто покупаются. Рост в три раза в этом году", – сказал Чиханчин. "Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее", – добавил он. По его словам, Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 миллиарда рублей. Кроме того, Чиханчин доложил об успешном решении проблемы с отмыванием незаконных средств с помощью неправомерного взыскания денег через суды с использованием фиктивных документов. "Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда (рублей – ред.)", – сообщил глава Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20231027/moshennichestvo-1905558970.html
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экономика, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах

Чиханчин: участие в теневых схемах ломает кредитную историю и всю жизнь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность – это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе – это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. И когда люди не знают, просто покупаются. Рост в три раза в этом году", – сказал Чиханчин.
"Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее", – добавил он. По его словам, Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 миллиарда рублей.
Кроме того, Чиханчин доложил об успешном решении проблемы с отмыванием незаконных средств с помощью неправомерного взыскания денег через суды с использованием фиктивных документов. "Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда (рублей – ред.)", – сообщил глава Росфинмониторинга.
Работа брокера - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
27 октября, 09:54
 
ЭкономикаРоссияЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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