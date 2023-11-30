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Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
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18:04 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/shtraf-1912984347.html
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:04
2023-11-30T18:04
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Pinterest,Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Сегодня за аналогичное правонарушение уже были оштрафованы Snap, владелец соцсети Snapchat, — на 9 миллионов рублей, австралийский сайт вакансий Freelancer — на 3 миллиона. Кроме того, Apple выписали штраф еще на 12 миллионов рублей. До этого, за первичный отказ локализовать данные россиян, суд оштрафовал Apple и Snap на 2 миллиона, Pinterest - на 1 миллион, а Freelancer назначил сумму ниже низшего предела — 500 тысяч рублей.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Pinterest, Snap и Freelancer за отказ локализовать данные россиян

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Pinterest,Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
Сегодня за аналогичное правонарушение уже были оштрафованы Snap, владелец соцсети Snapchat, — на 9 миллионов рублей, австралийский сайт вакансий Freelancer — на 3 миллиона. Кроме того, Apple выписали штраф еще на 12 миллионов рублей.
До этого, за первичный отказ локализовать данные россиян, суд оштрафовал Apple и Snap на 2 миллиона, Pinterest - на 1 миллион, а Freelancer назначил сумму ниже низшего предела — 500 тысяч рублей.
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