https://ria.ru/20231130/shtraf-1912984347.html
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.11.2023
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:04
2023-11-30T18:04
2023-11-30T18:04
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Pinterest,Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Сегодня за аналогичное правонарушение уже были оштрафованы Snap, владелец соцсети Snapchat, — на 9 миллионов рублей, австралийский сайт вакансий Freelancer — на 3 миллиона. Кроме того, Apple выписали штраф еще на 12 миллионов рублей. До этого, за первичный отказ локализовать данные россиян, суд оштрафовал Apple и Snap на 2 миллиона, Pinterest - на 1 миллион, а Freelancer назначил сумму ниже низшего предела — 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231027/sayty-1905702394.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд оштрафовал Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Pinterest, Snap и Freelancer за отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Pinterest,Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ
. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
Сегодня за аналогичное правонарушение уже были оштрафованы Snap, владелец соцсети Snapchat, — на 9 миллионов рублей, австралийский сайт вакансий Freelancer — на 3 миллиона. Кроме того, Apple выписали штраф еще на 12 миллионов рублей.
До этого, за первичный отказ локализовать данные россиян, суд оштрафовал Apple и Snap на 2 миллиона, Pinterest - на 1 миллион, а Freelancer назначил сумму ниже низшего предела — 500 тысяч рублей.
Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах