https://ria.ru/20231130/shpionazh-1912934774.html

В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России

В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 30.11.2023

В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России

Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:34

2023-11-30T15:34

2023-11-30T15:34

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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает радиостанция RMF FM. "Окружной суд Гданьска приговорил к одному году лишения свободы 44-летнего гражданина Украины за шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. По данным следователей, мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал их россиянам", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденный находился на территории Польши с января 2023 года и в марте был задержан. Следователи установили, что мужчина "был склонен к шпионской деятельности уже в Польше". Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Обвиняемыми являются 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин. Польские власти регулярно заявляют о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230804/polsha-1888157875.html

https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html

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в мире, польша, украина