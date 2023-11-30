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В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 30.11.2023
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15:34 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/shpionazh-1912934774.html
В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России
В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 30.11.2023
В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России
Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:34
2023-11-30T15:34
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает радиостанция RMF FM. "Окружной суд Гданьска приговорил к одному году лишения свободы 44-летнего гражданина Украины за шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. По данным следователей, мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал их россиянам", - говорится в сообщении. Уточняется, что осужденный находился на территории Польши с января 2023 года и в марте был задержан. Следователи установили, что мужчина "был склонен к шпионской деятельности уже в Польше". Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Обвиняемыми являются 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин. Польские власти регулярно заявляют о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230804/polsha-1888157875.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше вынесли приговор украинцу за шпионаж в пользу России

В Польше украинца приговорили к году лишения свободы за шпионаж в пользу России

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен в Польше к одному году лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает радиостанция RMF FM.
"Окружной суд Гданьска приговорил к одному году лишения свободы 44-летнего гражданина Украины за шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. По данным следователей, мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и передавал их россиянам", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что осужденный находился на территории Польши с января 2023 года и в марте был задержан.
Следователи установили, что мужчина "был склонен к шпионской деятельности уже в Польше".
Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Обвиняемыми являются 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин.
Польские власти регулярно заявляют о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы.
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